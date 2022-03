Cdor. Mario Elgue: “La gente quiere preservar el valor de su capital. Hoy se da cuenta que el peso quema, no vale nada”

El ex titular del IPAC visitó este miércoles el programa “El Periodístico” para seguir analizando la actualidad económica y la situación financiera. También habló de su etapa actual en la docencia, en este caso como profesor en la Licenciatura en la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. “Vuelvo a una de mis pasiones que es la docencia. Durante 30 años di clases en la Escuela Normal. Es interesante porque es un grupo chico de hijos de productores y trabajadores rurales. El año pasado por la pandemia lo dimos en Zoom, estoy contento. Lo que hacemos es explicar el marco teórico para analizar el desarrollo agropecuario en la Argentina, tratar de desmontar ese mito que el sector es privilegiado y que no invierte, lo que somos del interior sabemos que el campo exporta el 55% de lo hecho. La cadena de valor es todo el núcleo de trabajadores, es un sector importante que no se debe desmerecer. Vamos luego a las distintas formas que hay para asociarse, cooperativas, etc., también pool de siembra. Nuestra ciudad tuvo una cooperativa agraria en la década del 40 durante 70 años, la vocación asociativa está falta liderazgo. En los 90s habían grupos como “Cambio Rural”, eran grupos que intercambiaban información luego avanzaron a comprar maquinaria en común, vender en común, si vos hacés una compra en volumen conseguís mejores condiciones. Necesitamos líderes, inspiradores, que nos estimulen, nos pasa con una Liga del Comercio, sindicatos, cooperativas textiles, sin liderazgo, nadie activa para generar una mejor situación, no es mala voluntad, sino que falta ese liderazgo. En Las Flores tuvimos la experiencia del Frigorífico, asociativa, lucrativa, se asoció y logró estar entre las empresas más destacadas del país. Allí había gente con vocación de generar empleo, generar riquezas. El Molino Harinero, La Panificadora, era una masa crítica que descubrió que asociándose veían el objetivo, dejaban de lado diferencias personales y se dieron cuenta que juntos, respetándose, ganan todos…Por otro lado y ante la consulta sobre que le pareció el discurso del presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias, “tenemos un presidente que me da vergüenza”, fue a visitar a Rusia en el peor momento, a la mañana dice una cosa y a la tarde dice otra. Está manejado y no está a la altura de la circunstancia, es incompetente, sus colaboradores igual, Guzmán es un académico puesto a gestionar aunque da una lucha contra la irracionalidad, el FMI es prestamista cuando los países pierden el crédito internacional. El FMI da crédito a tasas bajas pero impone condiciones. Hoy se habla del revalúo para que las provincias recauden más, eso tiene que contar con los apoyos de los gobernadores no puede ser unilateral. Uno aumenta el valor de las propiedades y no aumenta formalmente la recaudación, no puede ser que la energía esté subsidiada en los más altos ingresos. El 60% de la generación de energía depende de gastos importados. Cuando uno hace el balance entre lo que ganás por el mayor precio de alimentos y las importaciones, perdemos. Cuando se dice la luz es cara en realidad lo que pasa que tenemos poder adquisitivo muy disminuido, los jubilados los empleos en blanco van en zaga, nuestro tema es que tenemos poco poder de compra para afrontar los gastos en servicios. El origen central de la inflación es la emisión monetaria. Macri dejó el país con inflación alta, Fernández lo recibió con inflación alta, esto ha sido resuelto en todos lados, “no es que tenga origen en el monopolio de la góndola”. Por qué esos hipermercados en otros países no tienen inflación?, los productores reciben un porcentaje mínimo del producto final, son producto de políticas equivocadas del gobierno, al emisión monetaria, el dólar, las tarifas. La gente quiere preservar el valor de su capital y hoy se da cuenta que el peso quema, no vale nada. Hay que abatir la inflación hay que hacer un acuerdo entre oficialismo y oposición. El pleno “despelote” –se puede decir- visitar a Putin a horas de la invasión no se entiende, no hay asesores que lo alerten lo que va a pasar. Ningún país come vidrio, USA decidió no exportar gas y petróleo, Europa no cortó porque el gas viene de Rusia. La convertibilidad fue una buena estrategia inicial para parar la inflación luego se enamoraron de esa herramienta fue una locura porque si tenés fijo el valor hay precios que se alteran.

ENTREVISTA COMPLETA A MARIO ELGUE

