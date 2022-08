Censo habitacional en Los Nogales: «Es importante que los propietarios cuenten con la documentación completa»

Este jueves, entre las 10 y las 15 horas, se llevará a cabo un censo habitacional en el Barrio Los Nogales con la finalidad de iniciar el trámite escriturario respectivo. Al respecto, la Dra. María Belén Galanes, directora del área de Regularización Dominial del municipio, afirmó este miércoles en la mañana de la 91.5 que «es la continuidad de un trabajo que venimos haciendo desde el año anterior. El intendente Gelené nos ha pedido que avancemos en la regularización de muchos barrios de la ciudad cuyos dueños aún no cuentan con la escritura». La funcionaria explicó que «en el caso de Los Nogales, es un barrio que viene rezagado ya que hace muchos años no pueden lograr la escrituración de sus viviendas. Si nos remontamos al pasado, muchos recuerdan que es un barrio que comenzó con la adquisición de terrenos por parte de ex trabajadores de la fábrica Adidas. Como esas tierras pertenecían a la Asociación Los Nogales no se podía escriturar. Por eso este jueves comenzaremos con ese proceso con la valiosa colaboración de personal del Instituto de la Vivienda. El operativo es muy importante y necesitamos que los propietarios cuenten con la documentación necesaria». La Dra. Galanes también se refirió al pago de las cuotas de las viviendas.

