Cerró el único servicio de terapia neonatal de alta complejidad en Olavarría: Los bebés prematuro extremos, en riesgo

Desde 1992 funcionaba el Servicio de Neonatología Olavarría en la Clínica Cemeda. Era el único servicio de terapia neonatal de alta complejidad en la comuna. Sus 9 trabajadores quedaron cesantes. “Si hoy existieran complicaciones con la salud de algún bebé en un parto no existe en Olavarría un servicio al cual derivarlo” le dijo a al medio local Verte una fuerte cercana a neonatología. Era un centro de derivación por excelencia. Recibía neonatos de la región, de clínicas locales, de ciudades vecinas. Había 9 trabajadores que quedaron cesanteados; una empleada administrativa, dos mucamas, cinco enfermeras y un enfermero. El servicio no recibirá casos de alta complejidad. “Un prematuro extremo no sabemos si podrían llegar con vida en caso de una derivación fuera de los límites del partido de Olavarría”, expresaron. “Hace más de un año que el servicio estaba siendo subsidiado por el Municipio y los dueños lo querían vender. Lamentablemente, el Hospital Municipal no tiene alta complejidad como para atender en casos extremos” concluyeron.

Fuente: La Noticia 1

