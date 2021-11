Chervero Gte. de la Coop. elect: La Cooperativa sigue con inversiones luego de la pandemia

El gerente de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, se refirió a distintos aspectos de transcendencia de la segunda institución florense. Al comienzo, le consultamos sobre la asamblea realizada el 18 de noviembre: Con mucha presencia en las Asambleas de Distrito, 350 personas votaron, hubo una presentación de lista única, no hubo contienda ésta vez, ya con la elección de la lista de delegados para representar a los asociados que los representarán el 3 de diciembre, allí se presentará la Memoria y Balance. Sobre la parte financiera de la Cooperativa, dijo: La cooperativa ha hecho un gran esfuerzo en tiempos de pandemia a través de todos los asociados acompañando sin cortes durante un año, acompañando varias tarifas sociales, contamos con más del 30% del total, 3200 casas con esa tarifa con subsidio a nivel nacional, hay un escalonamiento donde los 150KW son sin cargo. Todo es a través del O.C.E.B.A. donde el asociado debe cumplir algunos requisitos, en función de eso puede incluirse en esa tarifa, este año se incluyó tarifa 0 para clubes, se está aplicando, los clubes que están registrando con personaría jurídica, el cargo variable tarifa 0, se ha dado desde provincia es para ayudar y colaborar durante la pandemia, toda esa deuda y costo, es soportado por la Cooperativa, entonces se complica un poco como la masa salarial, y la inflación presionan para que los margenes sean mas pequeños, por esto, esperamos un subsidio nacional, para ver como se soluciona esta situación. Lo que ha decidido el consejo de administración, centralizar la deuda con Camesa, se ha pensado el pago del costo operativo,con proveedores locales, se han realizados las inversiones necesarias y justas y se ha acotado todos los gastos para tratar de pasar eso lo mejor posible, hoy no estamos en condiciones de comprar el 100 % de energía al igual que la mayor parte de las Cooperativas, estamos en Fedecoba y Face, se participa activamente con todos los pedidos, se va con otra impronta, donde a nivel nacional se discute todas las cuestiones técnicas, financieras y económicas y demás, esto se decide políticamente, no con algo local, cuando la mayor parte de la cooperativa lo percibe a través de la energía eléctrica. en función de esto, lo la proyección de la cooperativa es ir hacia una diversificación de servicios, hemos puesto el foco en telecomunicaciones y venimos creciendo llegando a 1000 conexiones nuevas, con conexiones en barrios como Obrero y Arquitectura. Las Flores venimos bien con el tendido de la fibra óptica, se pudo hacer inversión antes de la evaluación del 2017 con 30 km de fibra y de ahí darle a otros distribuidores. Se ha extendido en avenidas y calles, la cuadrícula es bastante grande. Hoy por suerte una conexión de fibra tiene a disposición con la conexión y un ancho de banda ilimitado. Se ha convertido en proveedores de proveedores, la obra hasta el canal 11 esto hace que en la pandemia internet no haya colapsado, había quejas o retrasos pero normales. Hay varios proyectos presentados, para armar dos puestos de transformación urbana que se van a realizar con subsidio del Inade, con energías renovables, apostando mucho a eso, ALPHA es pionero en eso, ustedes como medio de comunicación lo sabe. Hay 12 mil asociados activos, cada abonado es una bajada. Es una alternativa dejar de depender de Camesa para tratar de bajar el consumo, esos proyecto de energías renovables pero cada 5 años hay que recambiar baterías son cuestiones de costos, hay muchas novedades e innovación. sobre servicios sociales, explicó: Se está trabajando siempre en mantenimiento de infraestructura, se ha vuelto por protocolo a los velatorios, estamos en mantenimiento de ambulancias para los equipos. La otra novedad y cambios en servicios sociales, es que se jubila el coordinador, trabajar con nuevos proyectos y servicios para ver de satisfacer y un gabinete de enfermería móvil y no fijos, incursionar en otras necesidades…el gabinete funciona durante la tarde..a la mañana están las salitas operativas por barrios, se complementan y concurren varios asociados. En el final y ante la consulta de un oyente por la extensión de la fibra óptica para el Barrio Las Flores, dijo.; Se ha presentado un proyecto para que se subsidie a través del Enacom el equipamiento, el año próximo podríamos llegar a ese barrio, son altísimos las inversiones, pero se entiende de que es prioridad tener una cobertura total con fibra.

ENTREVISTA A PEDRO CHERVERO

