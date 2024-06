«Chino» Farías, muralista: «Expresar lo que uno lleva adentro»

El joven y talentoso muralista florense visitó la 91.5 para contar sus inicios, sus nuevas creaciones y sus proyectos. «Todo comenzó en el último año de la secundaria cuando se me ocurrió diseñar la bandera de mi curso. Después me pidieron hacer para otros egresados. Luego vinieron los primeros dibujos en paredes y ya no paré más», contó el artista. «Esto es todo dibujo, todo arte. Es, de alguna manera, expresar lo que uno lleva adentro. Yo me siento feliz haciendo esto y cada creación me inspira a ir por más. Quiero seguir por este camino», señaló más adelante. Comercios, locales y hasta vecinos lo contactan a menudo para tener sus diseños. «Si me llaman no tengo problema en ir. Nos reunimos, pasamos un presupuesto y lo hacemos con gusto», afirmó. Todos los diseños de «Chino» Farías pueden verse en sus redes sociales, fundamentalmente Instagram. ¡Felicitaciones!.

About The Author