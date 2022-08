Comunicado de la Mesa Intersindical y Multisectorial local: «Es una cacería judicial»

La Mesa Intersindical y Multisectorial compuesta por CTA, CGT y demás gremios enviaron una nota a nuestra redacción. La misma indica que «estamos viviendo una cacería judicial, no podemos decir como caso «Vialidad» porque este no es un caso que respete la Ley. Más de dos semanas de alegato y ni una sola prueba. Al final, lo que tenían eran tres toneladas de tapas de Clarín. El fiscal pidió la pena que pedían, propiciaban y publicaban los medios hegemónicos. El fiscal no se basó en prueba de la instrucción sino en publicaciones periodísticas. El Fiscal en su “alegato” no sólo incluye nuevos elementos, traídos de otras causas sin la debida vista a las partes, (la defensa por ejemplo) lo cual priva a los acusados de ejercer el debido derecho de defensa.El fiscal al sumar prueba de otras causas, evidencia que en esta instrucción está floja El fiscal «mientras lee» ha ignorado la prueba de cargo de su propia instrucción. El fiscal se refiere a Jose López brevemente. Claro, si mencionaba el dinero de los bolsos debería admitir que el dinero era de IECSA (tal como quedó probado y olvidado). No logra el Fiscal aportar un solo hecho que vincule a José López con la acusada. Pero si a José López con funcionarios de primer nivel del ex presidente M. Macri. Hoy el Peronismo al igual que en 1956 (José León Suarez), 1972 (Trelew) estamos frente a un nuevo fusilamiento. Esta vez no con balas sino con sujetos que dicen representar la Justicia y los medios hegemónicos. No quieren proscribir a una Dirigente política, no nos dejemos engañar lo que buscan es proscribir nuestros sueños de ser un pais con equidad distributiva, un país soberano, un país justo.El poder real nos llevará por delante a todos los que representamos a los movimientos Nacionales y Populares. Por nosotros vienen.

