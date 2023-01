Comunicado oficial de ABSA sobre la situación del servicio en Las Flores

Sin la posibilidad de poder entrevistar a representantes locales de ABSA ya que, según indicaron a la 91.5 «off the record» no están autorizados a conceder reportajes, llegó a nuestra redacción un comunicado de ABSA central luego de las constantes quejas de usuarios sobre la escasez de agua en varios sectores de la ciudad. La nota, enviada por el área de Prensa de casa central, indica que «ABSA informa que ante las elevadas temperaturas y la sequía que azota a gran parte de la Provincia, resulta necesario evitar usos no prioritarios del agua de red. Las escasas precipitaciones provocan un escenario con la menor disponibilidad hídrica desde que…» (Ver texto completo)

Situación del servicio en Las Flores 06 01 2023

