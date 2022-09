Conc. Luciana Plini: «Uno siente que muchos de los proyectos no se llevan a cabo»

En El Periodístico del día de la fecha conversamos con la concejal del bloque Adelante-Juntos Luciana Plini. Al principio fue consultada por la visita en el día de ayer del intendente de Ayacucho Emilio Cordonier: «Fue súper interesante la charla de ayer, vino a compartir experiencias de su municipio que tiene que ver con el desarrollo local y económico, fue muy ameno y nos fuimos con una inyección de optimismo, muchas son las ideas que charlamos en el Comité habitualmente y verlas plasmadas en otro municipio nos da mucha ilusión. Todos los lunes hacemos reuniones abiertas a la comunidad, charlamos sobre diferentes temas, hablamos sobre un tema sumando diferentes voces experiencias o miradas, nos vamos enriqueciendo para un programa para un proyecto de municipio abierto y moderno, planteando las cosas desde otro lugar… Todos estas experiencias que resultan y son exitosas en municipios vecinos, es importante traerlas y replicarlas, vemos que las ciudades vecinas se desarrollan y nosotros nos quedamos en ese tema, si ellos lo hicieron por qué nosotros no, hay diferentes áreas que nosotros las tenemos y podemos generar una propuesta buscando puestos de empleo. Quedó una relación…» sobre la accesibilidad en la via publica, rampas etc. dijo: «Lo que sucede a nivel accesibilidad es un tema de educación, no podemos tolerar que estacionen en la rampa de acceso para discapacitados, es falta educación en cuestión de discapacidad, nuestro espacio trabaja mucho en temas de accesibilidad, hace poco tuvimos una reunión con entidades y asociaciones que trabajan con la discapacidad y surgieron muchos proyectos, como veredas, semáforos sonoros, ocupación de empleo para personas con discapacidad, el tema de la rampa lo reiteramos varias veces, de la cantidad y condiciones en las que estaban, en general están en muy mal estado, la semana pasada presentamos un pedido de informes a Área Púbica y Discapacidad, es también para adultos mayores, etc…» Ante las veredas en mal estado, reivindicando o mejorando la ordenanza sobre el arreglo de veredas, dijo: «La recuperación de veredas lo tienen otros municipios y existe una ordenanza, proponemos la recuperación en un programa donde la mano de obra sea municipal, las baldosas sean de proveedores locales y garantizarle al vecino un beneficio, puede ser un descuento o eximición de tasas, este tema pasó a Comisión para ser estudiado, ojalá se lleve a cabo porque las veredas están en mal estado, es peligroso para todos, es una lástima, con poco se puede lograr. Buscando una ordenanza que plantea algo parecido pero no está en vigencia, no está activa, la idea es trabajar en eso y hacer una adaptación. Uno siente que muchos de los proyectos no se llevan a cabo, hablo de reductores de velocidad, carteles de contramano en calles donde las motos se meten en contramano, un tema terrible, paso por la plaza y me da vergüenza…» sobre las condiciones que se encuentran algunos juegos en distintas plazas, dijo: «En Plaza Marte hay juegos peligrosos, eso lo hicimos notar, son cosas pequeñas que no son de grandes costos. Reconozco, el asfaltado o cambio de luminarias, pero hay casas que no requieren de grandes costos y se puede hacer, debería ser más equitativo porque todos pagamos los impuestos. La gente utiliza las plazas, hay juegos y bancos tirados, lo hablamos con los concejales del oficialismo, se puede hacer Comisión de Vecinos y reivindicar un placero, la Plaza España cambió y está muy bien con las luminarias, esa Plaza los fines de semana va mucha gente, queremos que se ponga en valor el mástil, necesitaría un poco de reacondicionamiento, También me cuentas que los domingos por la noche se juntan muchas motos…»

