Concejal A. Vazzano:“No se puede ejercer los derechos y obligaciones que no conocemos””

Ayer por la mañana se llevó a cabo una nueva sesión en el HCD, uno de los puntos fue el de Actualización de ordenanza de faltas – Ordenanza que regula animales domésticos, temas que por preferencia, se pasó a plenaria.

“El año pasado se modificó el reglamento interno del HCD y se creó el monitoreo legislativo, es un tema que me interesa por eso comencé a buscar, agrupar y leer aquellas ordenanzas que a lo largo del tiempo se han modificado, me gusta el orden, sobre todo, que aquel vecino conozca las ordenanzas vigentes. En consecuencia hicimos un texto ordenado, es un trabajo que se nutre de diferentes actores. Temas como vacunación antirrábica, animales peligrosos, la presencia de personas con perros guías, temas que ya estaban legislados pero se desconocían, ameritaban una actualización, había temas de la década del 90, hubo cambios en la sociedad por supuesto y en el ámbito legislativo, la comisión legislativa aportó un sinnúmero de herramientas, aquí deseo agradecer a la concejal Lorena Carrizo que se comunicó con muchos funcionarios, es fundamental cuando uno legisla porque lo hace para brindar una herramienta al funcionario o ex funcionario que tuvo la experiencia de aplicar una ordenanza anterior…” Por otro lado, agrego: “Creo que también no sólo el concejal puede hacer un seguimiento o ser impulsor de la ordenanza para que se aplique, no se puede ejercer los derechos y obligaciones que no conocemos, por eso es fundamental que la población sepa. Uno conociendo pueda también exigirlo, es importante que la población pueda acercarse al concejo para saber qué tema está legislado y que no, uno siempre afirma todo acto que realiza tiene una consecuencia…”

“Cuando hicimos la ordenanza de la superpoblación de animales domésticos comprendimos que es un tema general, lo que se ha implementado o lo que mejor resultado da para encontrar un equilibrio, lo que se trabaja es la prevención, concientización y campaña de adopción responsable pero con campaña de castración, control de vacunación, tenemos que ir trabajando de manera continuada, es fundamental, y no sólo en uno de los ejes, no se verá reflejado enseguida, sino a lo largo del tiempo por mas que cambien los gobiernos…” sobre el caso de los animales potencialmente peligrosos, dijo: “Los perros potencialmente peligrosos es otra ordenanza que estaba completa, pero vimos que la parte de faltas estaba desactualizada, la multa en pesos estaba fija, era del 2014 de 100 pesos a 1400 pesos. Lo que se hizo fue comunicarnos con el Dr. Gennuso, Juez de Faltas, y que la multa se vaya actualizando para que no quede un monto irrisorio, se modificó la ordenanza de falta para que el juez la aplique según su criterio. Esta ordenanza pasó a Plenaria porque podían quedar aspectos que serán tratados en profundidad, allí se realizarán reuniones con funcionarios que puedan leer su proyecto aportar su mirada…” En la sesión anterior, se toco el tema de los remises, que dado la situación, no se estaría cumpliendo con el servicio nocturno.

“Con respecto a los remises se planteó una inquietud de todos los bloques sobre los vecinos que se acercaron y contaban que no había servicios de transporte por la noche. Entre todos los concejales lo hablamos, es necesario un transporte ante cualquier eventualidad, sabemos que en redes sociales se publicitan servicios de remises. La ordenanza establece ese requisito, de tener un servicio nocturno, la idea es luego del proyecto de comunicación poder indagar en el tema. Primero es saber qué está pasando y el espíritu de este proyecto es ver cómo podemos encontrar desde nuestro ámbito legislativo junto al ejecutivo y las remiserías encontrar un punto en común, ver si se puede hacer que haya una guardia o ver otro tipo de servicio. Es poner en agenda el tema y que los actores involucrados encontrar un equilibrio y nutrirnos de elementos para encontrarles una salida. Primero ver qué motivo hay de porque no se puede brindar el servicio, escucharlos y ver cómo encontrar un punto en común. Siempre es importante escuchar al otro, hemos transitado dos años que nos han cambiado a todos, nuestro modo de vivir, de pensar y la relación humana…”

AUDIO ENTREVISTA A LA CONCEJAL ALEJANDRA VAZZANO

