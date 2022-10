Concejal Laura Risso: “Todo lo que era extra hotel no había una reglamentación”

La concejal por el oficialismo Laura Risso habló esta mañana en “el periodístico”. Sin dudas la falta de plazas en nuestra ciudad la pone al punto de la emergencia en el rubro ya que vienen distintos eventos que necesitan cobijar a nuestro visitantes: “la cosa está complicada, este proyecto que se trabajó entre los Bloque y la Secretaría de Desarrollo Productivo, porque todo lo que era extra hotel no tenía una reglamentación y se comenzó a trabajar en eso, estuvimos reunidos con representantes de ese sector y cada vez son más, hay mucho por hacer con el tema de potenciar el turísmo, la reglamentación que hay que cumplir y completar es un registro donde figuran hoy donde ofrecen hospedaje, es importante por el tema seguridad y promover cada vez más el turismo. Falta mucho por desarrollarse pero es un sector que está creciendo y hay que hacerlo de manera seria y organizada para que la gente también vuelva, hay mucho para hacer, tenemos dos hoteles hoy y hay que potenciar eso…”

Sobre planeamiento y tránsito, dijo: “Sacamos una ordenanza de la creación de la Mesa de Planeamiento, Ordenamiento y Tránsito porque es un tema que se debe trabajar en conjunto para hacer lo mejor posible, Las Flores a crecido de manera importante en los últimos tiempos y hay que analizar para ver hacia dónde nos desarrollamos, además en lo que tiene que ver con el tránsito hemos recibido la asistencia técnica del Ministerio, hoy se conformó la mesa con lo que se va a discutir, si la avenida de la planta urbana será doble mano, mano única, entrar o salir. Se van a fijar pautas ya que una vez que se trabaja en Planeamiento y en Tránsito ser trabajarán en medidas para consensuar, señalética, semáforos. Para fin de año podamos empezar con medidas de cambio, se va a convocar al comercio y se harán consultar para tomar medidas, todo será consensuado con las instituciones y los vecinos…” Otro tema que se tocó con la concejal fue el del censo, donde los números serian mas alicientes recordando el censo del 2010: “Lo que está determinado por el censo son la cantidad de viviendas que son 10.860, falta determinar la cantidad de habitantes, lo que se informó desde el Ministerio de Transporte, estamos calculando alrededor de 30 mil habitantes pero no es oficial, sí hemos hablado con el municipio y la asociación de desarrollo con una encuesta sobre indicadores de empleo para fijar pautas de trabajo. En el 2009 estuve a cargo del estudio territorial, nos había dado 27 mil habitantes, el censo del 2010 dio otros números y fue conflictivo, nosotros estuvimos con la actualización de los barrios y estaba convencida de que nuestro estudio estaba segura de 25 mil habitantes. Que hoy seamos 30 mil no me sorprende….” Sobre la red de emprendedores y la participación con un almacén en la confitería del Parque Plaza Montero dijo:

“Red de Emprendedores/Almacén de propuestas, estamos haciendo todos los arreglos, con trabajos de electricidad, pintura, cocina nueva, baños, vamos un poco lento a lo que teníamos pensado, calculamos que se nos demorará, tenemos en la red 236 emprendedores, 50 vamos habilitando, estamos haciendo las presentaciones, aún no recibimos la financiación del ministerio de trabajo que eran casi 3 millones de pesos, nos agarró el cambio de ministro, pero en 10 días tendremos el desembolso. Agradecemos a proveedores locales que confían el proyecto y confían en lo que se va a hacer además del municipio, esto será un almacén con productos locales y regionales con servicio gastronómico de cafetería, almuerzo y cena con actividades culturales, pensamos para la semana previa a la fiesta del festival country. Hay gente que tal vez no quieren participar por las dimensiones de los productos, tenemos muebles, artesanías, tejido, indumentaria, eso se va a trabajar con servicio gastronómico para hacer degustaciones con productos locales, vamos seleccionando y teniendo reposición permanente. Se van a compartir espacios, ayer estuvimos visitando a emprendedores de esencias, mermeladas, licores, cosmética natural, estamos poniendo mucha creatividad…! Fuera de aire la concejal nos comentó que la Asociación participo en el Concurso de Proyectos de Fortalecimiento Productivo de la Agricultura Familiar, del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia, y fue seleccionado y aprobado, implica el agregado de valor a la carne ovina, para generar un espacio de elaboración de chacinados, trozado y envasado de cordero, en donde el municipio le cederá un espacio para trabajarlo con la nueva Coop. El Vellón de Oro Ltda.

ENTREVISTA A LAURA RISSO

