Concejo Deliberante: el Bloque Adelante-Juntos rechazó la Rendición de Cuentas 2023

En el marco de la primera sesión ordinaria del mes de mayo, se dio tratamiento en el HCD a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2023. En este expediente, que refleja los gastos de la gestión municipal, pudimos observar sub-ejecuciones en áreas que, consideramos, deberían funcionar de forma dinámica y proactiva, de manera tal que los recursos asignados sean aplicados a políticas públicas, tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestro medio. En esta línea, la Secretaria de Educación no utilizó el 45% del Crédito vigente para esta área, lo que significa un monto de $143.574.892,80 el cual se compone principalmente de las partidas de Infraestructura para Escuelas y Políticas Educativas que quedaron sin ejecutar, situación similar a lo ocurrido en 2022, donde estas también resultaron sub-ejecutadas en un 84% y un 69%, respectivamente. Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable no gastó el 17% de su Crédito Vigente, lo que deja como resultado $58.627.754,73 sin ejecutar en dicha área. Siguiendo con la Secretaria de Economía y Finanzas, pudimos observar que tampoco se utilizaron los 50 millones asignados para el Presupuesto Participativo en el año 2023. Para finalizar, en las metas de cada área figuraban como finalizadas 50 viviendas del ex Barrio Luz y Fuerza (hoy «Presidente Raúl Ricardo Alfonsín»), una nueva celda de disposición final en la Planta de Tratamiento Sólidos Urbanos y culminada la Playa de Camiones. Lo que sabemos que no es cierto, viviendas terminadas solo hay 12, la última celda de disposición se realizó hace aproximadamente 10 años y la Playa de Estacionamiento no está lista para su utilización. Por todo ello, es que decidimos rechazar la Rendición de Cuentas Ejercicio 2023, expediente que salió aprobado por mayoría con la totalidad de los votos del Frente de Todos.

