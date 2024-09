Concejo Deliberante: en Banca Abierta el CFI Nro. 1 presentó el proyecto «Recolillas»

La sesión ordinaria del pasado jueves en el Concejo Deliberante tuvo como hecho destacado la utilización de la Banca Abierta a vecinos e instituciones florenses. En este caso expusieron Marianela Condinanzo (docente), Erika Zunino (docente) y Milagros Blanco (alumna), todas pertenecientes al CFI Nro. 1 (Centro de Formación Integral) quienes presentaron el Proyecto Institucional denominado «Recolillas». También acompañaron demás docentes de la institución y alumnos. «Este año comenzamos con el estudio de un residuo muy difícil de transformar que es la colilla de cigarrillo. Una colilla podría tardar hasta 25 años en degradarse y, como sabemos, las toxinas se concentran principalmente en el filtro que es la conexión entre el tabaco y la boca del fumador», explicaron las jóvenes. Ante la presencia de los bloques políticos, las representantes del CFI Nro. 1 indicaron que «nuestro proyecto tiene tres pilares importantes que son concientizar a la comunidad ya que nosotros hicimos en su momento encuestas y folletos. El segundo punto sería la fabricación. Acá usamos envases de tetra que son residuos muy difícil de reciclar. Nosotros los cortamos y los enjuagamos por dentro. Luego los forrábamos con tela y le poníamos broche, el código QR y un cordón para poder colgarlo. También hicimos colilleros permanentes que se hicieron con bidones y con una tapa de frasco de mermelada. Por último, el punto tres sería la recolección de colillas. Hoy nos planteamos una situación y es que nosotras queremos que esto continúe porque si nosotros cortamos con esto quizá la gente continúe tirando ese residuo tan contaminante en el suelo. Creemos que no está generando el impacto que necesitamos en la comunidad porque la gente no está respondiendo a lo que nosotros necesitamos y no está generado el hábito quizá falta más difusión pero bueno estamos en eso», finalizaron.

