Concejo Deliberante: oficialismo y oposición reflexionan sobre el discurso de apertura del intendente

Luego del mensaje que el intendente Alberto Gelené brindó en la noche del jueves en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del HCD, concejales del oficialismo y la oposición dejaron en la 91.5 su punto de vista. La vicepresidenta del órgano legislativo, Dra. Alejandra Vazzano (Bloque Todos X Las Flores), señaló que «fue un discurso muy claro y muy conciso. La entrega y la dedicación que el intendente ha hecho en el 2021, un año atípico marcado por la pandemia, es motivo de orgullo. Sin duda que en el 2022 se seguirá mejorando la calidad de vida de los florenses». En tanto, el concejal Federico Dorronsoro (Bloque Juntos-Adelante Las Flores), expresó que «tenía muchas expectativas por el discurso. Si bien recalco muchas acciones, en lo habitacional sigue habiendo un déficit muy importante. Se volvió a mencionar la construcción de 72 viviendas, algo que ya se había anunciado en la campaña electoral. Por suerte, está en la agenda del intendente seguir gestionando y celebramos que así sea. Por otro lado no se tocó en profundidad el tema del tránsito que es una problemática urgente en nuestra ciudad. También faltó hablar de medioambiente». Por su parte, el concejal Juan Tibiletti (Bloque Todos X Las Flores), indicó que «fue un discurso muy claro como siempre. Conciso con todas las acciones de gobierno que se llevaron adelante en 2021 y las proyectadas para el 2022. Se debe entender que pasamos medio año en pandemia con muchas restricciones y demostrar ante la sociedad todas las acciones de gobierno que ha hecho esta gestión de gobierno fue algo que en lo personal me sorprendió». Finalmente, la concejal Alejandra Quintieri (Bloque Juntos por el Cambio), manifestó que «el oficialismo habla en todos los ámbitos nacionales, provinciales y también local que hay que cerrar la grieta. Y luego se dice que Las Flores era una ciudad dormida. Que se despierta cuando llegan ellos, etc. Eso no es cerrar la grieta, es agrandarla. Por ejemplo, durante el gobierno de Ramón (Canosa) se hicieron muchas obras. Se trajo el SAME que fue una herramienta muy útil durante la pandemia, se comenzó con la obra del CAPS de Las Acacias que faltaba muy poco para terminarlo y éste gobierno aún no la finalizó. Si quieren cerrar grietas no pueden decirse verdades a medias».

Audio concejal Alejandra Vazzano (Bloque Todos X Las Flores)

Audio concejal Federico Dorronsoro (Bloque Juntos-Adelante Las Flores)

Audio concejal Juan Tibiletti (Bloque Todos X Las Flores)

Audio concejal Alejandra Quintieri (Bloque Juntos x el Cambio)

