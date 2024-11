Concejo Deliberante: por las «motos conflictivas» se modificó la ordenanza que regula el tránsito

(incluye audio) Continuando con otro de los temas más determinantes en la sesión ordinaria que tuvo lugar en la tarde-noche del jueves en el salón «Dr. Oscar Alende», fue aprobada por unanimidad la modificación a la ley de tránsito vigente que incluirán ahora fuertes sanciones como la posibilidad de allanamientos, decomiso y destrucción de caños de escape libre a motociclistas desaprensivos. También un muy fuerte incremento en las multas actuales. «El vaso se llenó, rebalsó y no da más. Vemos con impotencia lo que esta gente desaprensiva hace en perjuicio de la sociedad. Nos preocupa porque nos afecta a todos ya que no se adaptan a la convivencia ciudadana. Es necesario ser consciente que estas acciones tienen consecuencia en el resto de la comunidad. El estado debe tomar cartas en el asunto con fuertes controles. En un mundo donde se promueve el individualismo atravesamos una crisis de empatía y en la falta de razón en ponerse en el lugar del otro y no dañarlo. Ninguna ciudad puede desarrollarse, crecer y mejorar sin la buena convivencia y el respeto mutuo», sostuvo el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein.

