Concejo Deliberante: se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria

(foto Prensa HCD) Con el tratamiento de 27 puntos en el orden del día se realizó este jueves 14 de noviembre en el salón «Oscar Alende» una nueva sesión del HCD local. Entre lo más destacado, el Bloque Todos X Las Flores presentó un Proyecto de Decreto sobre preocupación falta cobertura medicamentos esenciales por PAMI. «La falta de acceso a 44 medicamentos que PAMI dejó de cubrir recientemente agrava notablemente las condiciones de salud de los adultos mayores generando mayores costos y sobre carga en el sistema de salud público. Por tal motivo, facultamos al pte. del HCD a invitar a una reunión a la jefa local de PAMI para informar la situación local», indica dicho proyecto. Otro tema importante fue un Proyecto de Comunicación del Bloque LLA sobre informe hechos delictivos en colectora y playa de camiones. Al respecto, la concejal Luciana Cocola, sostuvo que «el pasado domingo a la madrugada hubo un robo en un camión en colectora. Queda sin seguridad la playa de camiones y es ahí donde ingresan y roban varias pertenencias de siete camiones. Charlando con los transportistas nos encontramos que con el domo que tienen las cámaras de seguridad está a nueve metros de altura y por ello no se logra la visión completa del predio». El mismo bloque presentó un Proyecto de Decreto sobre repudio bibliografía sobre ESI enviada por Pcia. Bs. As. «Dicho material incluye contenido sexual explícito en las bibliotecas de las escuelas bonaerenses y no es acorde a los objetivos de educación y formación integral de los estudiantes», indica el expediente. Finalmente el Bloque Todos X Las Flores presentó un Proyecto de Comunicación informando acerca de asistencia a familias afectadas por temporal. «Nosotros, como bloque político, nos hicimos presente en varios sectores de la ciudad y charlamos con las familias damnificadas. Es obligación del estado municipal estar presente ante una situación como la que se dio el pasado lunes. Algunas respuestas fueron inmediatas y otras no por la que desde nuestro bloque tuvimos que llamar varias veces y no tomaron desde el oficialismo que yo estuviera presente ahí», explicó la concejal Luciana Cocola. (Bloque LLA). «A veces con estar presente no alcanza. Les pedimos a la concejal preopinante y a sus colaboradores qué asistencia le pudieron dar a esas familias dado que están también alineados al gobierno nacional y tenían la capacidad de gestionar recursos o brindar acciones claras para ayudar a esas familiar», manifestó el concejal Ezequiel Coronel.

Luciana Cocola (Bloque LLA) sobre robo de camiones:

