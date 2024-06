Conocé la nueva propuesta gastronómica en Pje. Rosas en fotos.

Por esta presentación, visitaron los estudios de LA RADIO, Majo y Roberto, una pareja que apuesta al turismo y donde brilla lo natural. Dedicado a un alto perfil social, el nuevo restaurant en dicha localidad llevará el nombre de “El Tinglado”, nombre dado a lo que realmente era hace unos años, pero la historia de ese tinglado cambió como vemos en las imágenes.

“Lo soñamos desde hace bastante tiempo y estamos llegando a su fin, esperemos que a toda la comunidad le guste…» Iniciaba Majo. Sobre la necesidad del proyecto, contaban: «Hace 4 años abrimos el proyecto de turismo rural basado en alquiler en casas con grupos familiares y amigos que fue creciendo pos pandemia hasta el presente, y ese proyecto que tenía una base empezó a generar una necesidad de la gente que nos pedía darles de comer, nos faltaba un espacio de trabajo para dar un buen servicio y empezamos a pensar en tener un lugar tipo restaurante interno para dar ese servicio, y desde allí, basando en un lugar en el campo que tiene 7has. Empezamos a pensar que podía ser en el tinglado, un buen espacio, avanzamos de a poco y lentamente construimos el proyecto cambiando cosas en el transcurso, pensando en detalle, decorando, tenemos pasión por los detalles, en el medio nos dimos cuenta que por donde lo habíamos ubicado podíamos tener un acceso independiente para aquellos que no pernoctaba, podemos así dar un servicio completo…avanzamos más aceleradamente en los últimos tiempos, les decimos que es una experiencia que tienen que vivir, en ese sueño avanzamos con todo lo necesario para tener un servicio de calidad, que vengan que son atendidos por sus dueños y con pasión para brindar un servicio que te sorprenda, desde lo arquitectónico y hasta con una comida casera que es María José la líder…” Contaba Roberto.

“Me apasiona cocinar, viene de familia, crecí en la cocina. Lo llevo en la sangre y hoy lo quiero ofrecer eso a la gente, que disfruten el entorno que es precioso, pero también que coman bien. Le pongo el foco a la comida, a la preparación, sabor y condimentos. Me apasiona también lo estético, la decoración, la vajilla, manteles, servilletas. Es como un viaje al pasado y me gusta que sea una mesa bien servida. El sentarse a compartir es fundamental, vos podes tener un buen vino o no, una porción de asado, pero lo importante es el entorno familiar o de amigos que se sienten a compartir, degustar, conversar. Van a encontrar, carnes, pastas, risotto, postres, etc…” Decía Majo.

“El afecto, el verse, tocarse y abrazarse tiene que volver, se ha ido perdiendo eso y se valora más como imponer en las redes sociales y no en la conversación, uno a uno percibiendo la entonación, nuestro sueño es algo pequeño porque no va a ser un restaurant masificado porque perderíamos la atención personalizada que queremos darle… Pensamos en abrir para 24 comensales al principio, queremos que nuestro principal sponsor sea el boca a boca…” Sobre la inauguración, explicó: “Para vacaciones de julio podría ser la presentación formal. Queremos lanzarnos con todo. Se va a llamar “El Tinglado” atendiendo determinados días al principio y con reservas…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A MARIA JOSÉ Y ROBERTO.

About The Author