Cooperativa Eléctrica llama a inscripción para mantener el subsidio a la energía

Informamos a los usuarios que nunca realizaron la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía Eléctrica (RASE) y que en la factura del servicio figuran como “Residencial Nivel 2 – Menores Ingresos” o Tarifa de Interés Social, que deberán realizar el trámite de inscripción hasta el 5 de agosto de 2024 para así mantener el beneficio nacional. De acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Energía de la Nación, quienes no realicen la inscripción hasta esa fecha, automáticamente pasarán a ser considerados “Residencial Nivel 1”, es decir serán catalogados integrantes del segmento de “Mayores Ingresos” y no gozarán del subsidio por parte del Estado nacional. Si no realizaste el trámite podés inscribirte en www.argentina.gob.ar/subsidios . Para cualquier consulta, acercate a nuestras oficinas de 25 de Mayo 513 en el horario de 7:00 a 14:00hs.