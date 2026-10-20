20 de octubre de 2026

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Cooperativa Eléctrica: ya funciona la oficina de cobro presencial

3 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que las cajas de cobro presenciales se han trasladado a 25 de Mayo 520 (frente al Centro de Atención al Asociado), donde funcionará la única boca de cobro presencial de la Cooperativa. Los días y horarios de atención son de lunes a viernes de 7:30 a 13hs. En este nuevo punto, los asociados podrán realizar el pago presencial de sus servicios de energía eléctrica e internet. Además, se recuerda que continúan disponibles otros puntos de pago alternativos, como la Liga de Comercio, Rapipago y Pago Fácil, junto con todas nuestras opciones digitales de pago. Para más información, ingresá a www.coopelf.com.ar o comunicate por WhatsApp al (2244) 407101.

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