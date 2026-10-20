Logro histórico: Brasil elimina la transmisión maternoinfantil del VIH

La Organización Mundial de la Salud (OMS) validó formalmente al país sudamericano tras implementar una sólida estrategia sanitaria a través de su Sistema Único de Salud. En un hito sin precedentes para la salud pública de la región, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) certificaron oficialmente que Brasil ha logrado erradicar la transmisión vertical del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Con este reconocimiento, se convierte en el país con mayor densidad demográfica de las Américas en alcanzar esta exigente meta sanitaria. El logro es el resultado directo de más de una década de políticas públicas focalizadas dentro del Sistema Único de Salud (SUS). La estrategia brasileña se centró en garantizar el acceso universal y gratuito a pruebas de detección prenatal rápidas, el tratamiento inmediato con terapia antirretroviral (TAR) para las personas gestantes y el seguimiento estricto de los recién nacidos expuestos. Expertos de ONUSIDA destacaron que este avance no solo salva miles de vidas infantiles, sino que además sienta un precedente clave para que otros países de ingresos medios y altos repliquen las redes de asistencia y monitoreo epidemiológico en la atención primaria.

Fuente: OMS

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