Prof. Favio Folini: «Podríamos incluir en la agenda 2027 la Fiesta del Deporte»

El secretario de deportes del municipio habló con FM Alpha a horas de la llegada a Mar del Plata acompañando a la delegación florense que participará en la etapa final de los Juegos Bonaerenses. «Básicamente el primer día de actividad es acreditar a los participantes y esperar el primer día de competencia en el hotel donde Las Flores se viene alojando en los últimos años. Y también formar parte de la inauguración oficial de los Juegos». Sobre el desempeño de los nuestros, Folini afirmó que «siempre está la expectativa de medallas pero más allá de eso lo importante es siempre dejar bien representada a la ciudad». Finalmente, consultado sobre la Fiesta del Deporte que dejó de realizarse desde la pandemia, el funcionario remarcó que «podríamos incluirla en la agenda del próximo año. Es un evento que ha reunido durante muchos años a todas las disciplinas y sería un logro poder volver a organizarla».

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