19 de octubre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Prof. Favio Folini: «Podríamos incluir en la agenda 2027 la Fiesta del Deporte»

27 minutos atrás Fm Alpha

El secretario de deportes del municipio habló con FM Alpha a horas de la llegada a Mar del Plata acompañando a la delegación florense que participará en la etapa final de los Juegos Bonaerenses. «Básicamente el primer día de actividad es acreditar a los participantes y esperar el primer día de competencia en el hotel donde Las Flores se viene alojando en los últimos años. Y también formar parte de la inauguración oficial de los Juegos». Sobre el desempeño de los nuestros, Folini afirmó que «siempre está la expectativa de medallas pero más allá de eso lo importante es siempre dejar bien representada a la ciudad». Finalmente, consultado sobre la Fiesta del Deporte que dejó de realizarse desde la pandemia, el funcionario remarcó que «podríamos incluirla en la agenda del próximo año. Es un evento que ha reunido durante muchos años a todas las disciplinas y sería un logro poder volver a organizarla».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Lina Cardoso: “El Patrimonio es algo viviente, no debe ser demolido”

3 horas atrás Fm Alpha

Ciclismo: atractivas competencias en la pista municipal «Andrés Lapadula»

7 horas atrás Fm Alpha

BM – lunes 19 de octubre

11 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Prof. Favio Folini: «Podríamos incluir en la agenda 2027 la Fiesta del Deporte»

27 minutos atrás Fm Alpha

Las ventas por el Día de la Madre cayeron por quinto año consecutivo

48 minutos atrás Fm Alpha

Lina Cardoso: “El Patrimonio es algo viviente, no debe ser demolido”

3 horas atrás Fm Alpha

Ciclismo: atractivas competencias en la pista municipal «Andrés Lapadula»

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.