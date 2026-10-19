Las ventas por el Día de la Madre cayeron por quinto año consecutivo

Las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre registraron una caída interanual del 1,4%, medidas a precios constantes, y acumularon su quinto año consecutivo de retroceso para esta celebración, según informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El relevamiento reflejó un consumo condicionado por las dificultades económicas de las familias, que priorizaron regalos de menor valor y recurrieron a descuentos y financiación para concretar sus compras. El ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque se observaron importantes diferencias entre los distintos rubros comerciales. Desde CAME señalaron que las promociones y las cuotas fueron herramientas fundamentales para sostener las operaciones, pero no lograron modificar la tendencia de retracción del consumo. De los seis sectores relevados, cuatro registraron caídas en comparación con el año pasado y solamente dos consiguieron resultados positivos. Los electrodomésticos fueron los más afectados, con una disminución del 3,6%, seguidos por cosméticos y perfumería (-3,2%), accesorios y celulares (-3,2%) y calzado y marroquinería (-2,2%). En cambio, las librerías tuvieron un incremento del 3,4%, mientras que la indumentaria apenas consiguió mantenerse en terreno positivo, con una suba del 0,1%.

Fuente: La Brújula 24

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