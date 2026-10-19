Lina Cardoso: “El Patrimonio es algo viviente, no debe ser demolido”

Sin dudas la demolición de la reconocida esquina de Gral Paz y 25 de Mayo ha generado gran polémica en los últimos días, con posiciones enfrentadas, los nostalgiosos reclaman por el cuidado de nuestro Patrimonio Histórico, como por otro lado el sector más modernista o desentendido de nuestra historia, motiva a la destrucción yendo por algo nuevo, (tal vez más en esta situación, ya que allegados confirmaban riego de derrumbe). En este caso sin miramientos avanzaron hacia la demolición, inclusive ante una ciudad que tampoco reconoce nuestro patrimonio haciendo caso omiso a los articulados que hay el respecto, aunque hay excepciones sí.

Por este tema, conversamos con quien es miembro de la Comisión de Patrimonio Histórico de Las Flores, la ex concejal y directora de Cultura Lina Cardoso:

“Hay una ley en el 2014 que armamos con Nora Genaro, en un capítulo del Código Urbano se hablaba del Patrimonio en una zona determinada. La llamamos área fundacional, se delimitó también un área de casco histórico que es San Martín desde 9 de Julio hasta el obelisco… La vida de la ciudad estaba circunscripta a la avenida por el uso del pueblo (corsos, procesión de la Virgen etc.). También 25 de Mayo y Av. Del Carmen. De todas maneras, la casa de Saladino está en ambas áreas, fundacional e histórico. Este edificio está catalogado como integral, vos podés modificar dentro pero no podés hacer lo que hicieron, tirar la fachada. Hablé con los chicos del Patrimonio, dos veces les dijeron cómo se podía sostener la pared. Los dueños te dicen “esto se cae” y no es así…” Decía.

Sobre el camino y como continua todo, dijo: “Me parece ahora lo que queda es sancionar, si el responsable es el dueño o los nuevos dueños, ver si hay arquitectos detrás de esto, no pueden decir que desconocían, si haces algo dentro de la ley, pones el cartel y trabajas en un fin de semana no a la noche, acá pasó con la Casa de Noah que la tiraron también un fin de semana largo….Es horrible lo que pasó, desde mayo dos veces la Comisión les dijo que se podía mantener y no se podía tirar. Ahora me pasaron que enfrente de la terminal están haciendo locales, el arq. Chervero está haciendo un relevamiento del lugar a ver qué se va a hacer…”

También agregaba: “Esa verdulería fue de años, siempre funcionó el mismo local, tiene un valor intangible, Bioy Casares venía a comprar ahí con Borges. No se construye así la memoria de los pueblos…Las notas de advertencia fueron entregadas por la Comisión, el desconocimiento de la ley no te deja exento de posibles sanciones. Se ha tenido reuniones con la Comisión donde se hizo un relevamiento y sé que está abierto para cualquier vecino… Los arquitectos deberían de conocer la ley. Yo pregunté y no había ningún cartel ni arquitecto responsable. Esto se hizo entre gallos y medianoche…El estado tiene que hacer leyes que beneficien y el propietario se tiene que hacer responsable. ..” Remarcaba.

Sobre otros casos Cardoso, agregaba: “El Patrimonio no se detiene, vos podés hacer modificaciones como pasó en una heladería céntrica en la esquina de Plaza Mitre que era una histórica verdulería, no se tiró, se hicieron modificaciones. Todo lo que tiene valor patrimonial tiene precisamente eso, un gran valor…Lo del galpón ferroviario para el futuro nodo tecnológico es también otro tema, el arco no altera el resto, vi un proyecto para la restauración de ese lugar que pretendía ser un centro cultural. Ojalá se haga. Hay cosas maravillosas que se pueden hacer con nuestro patrimonio…Cuando se hizo la doble mano en San Martín fue muchísimo tiempo, redactamos 60 hojas, sabíamos que volviendo al eje volvía a tener vida porque se estaba muriendo, hoy están conformes…”

REMARCABA LA EX CONCEJAL LINA CARDOSO MIEMBRO DE LA COMISION DE PATRIMONIO HISTORICO DE LAS FLORES

COMO REFLEXIÓN

Sin dudas que ante este sector que puso el grito en el cielo por la demolición que cuenta la historia era un lugar donde Bioy Casares realizaba sus compras, hoy se llora el hecho. Ordenanzas y leyes que debería remarcar más enfáticamente algunas cuestiones para que esto no pase tan desapercibido, si realmente era tan significante el edificio, durante décadas existió como un edificio simbólico para la gran mayoría del pueblo. Para ser mas claros con el concepto, estamos convencidos que tanto desde la parte gubernamental, hasta las ONGs, deben remarcar mas socialmente que historia tiene cada edificio de la ciudad que está en el padrón. De hecho, nos llegaron mensajes de titulares de edificios de más de 100 años donde nos contaban que no sabían si es o no Patrimonio Histórico.

¿Por qué es Patrimonio Histórico un edificio? ¿Por sus años? ¿Por el lugar geográfico que ocupa? o por lo que se vivió dentro de sus paredes. Entonces, si consideramos tan importante, la identificación social es esencial, debería estar a la vista con una placa o código QR donde la gente conozca su historia, y si realmente el edificio esta por colapsar, con el rotulo de Patrimonio Histórico, el estado debería resguardarlo, y si el o los titulares no están en condiciones mantenerlo, buscar la alternativa para una conservación concreta con identificación a la vista.

En Capital Federal, por tomar un lugar muy emblemático y con placa sobre calle Florida, ni lerdo ni perezoso Natalio Graber en la década del 70 fundó Musimundo, asociando nada más ni nada menos el lugar donde se cantó por primera vez el Himno Nacional. Fue el domicilio donde vivía Mariquita Sánchez de Thompson , ubicado en la Calle Florida 271, si bien su frente sufrió cambios radicales, pero tiene identificación, es decir que detrás de sus cambios edilicios, el lugar geográfico se sigue recordando.

About The Author