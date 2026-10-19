Ciclismo: atractivas competencias en la pista municipal «Andrés Lapadula»
La Pista Municipal de Ciclismo “Andrés Lapadula” fue escenario este fin de semana de un interesante programa organizado por la Agrupación MTB Las Flores. A pesar de que las condiciones climáticas no fueron las mejores, se acercó un considerable número de pedalistas que ofrecieron muy buen espectáculo.
Los ganadores fueron: Carlos Roldán (Peña Local, Azul), Adrián Ricardo (Promocional, Cacharí), Aldana Sebastián (Damas, Las Flores), Carlos Rodríguez (Master “C”, Las Flores) y Daniel Roldán (Máster “A”, “B” y Elite 2; Olavarría).
Por otro lado, los ciclistas de nuestra ciudad lograron los siguientes puestos: 2°) Elio Fresco, 3°) Luciano Osterrieth, 4°) Cristian Carballo y 5°) Ezequiel Ocampo (Peña Local); 2°) Sergio Córdoba, 3°) Silvio Castro y 4°) Facundo Pereyra (Promocional); 2°) Daniela Pardo (Damas); 3°) Hugo De Benedetto (Master “C”) y 3°) Laureano Franquelín (Máster “A”, “B” y Elite 2).
Además, hubo una prueba participativa de la categoría Infantiles, donde los protagonistas fueron: Pedro Barrientos, Simón Dulau, Milagros Spinelli, Mateo Ostrit, Solange Theaux, Tiziano Sosa, Bastian Carricaburu, Danilo Caputo y Juan David Gaiotti.