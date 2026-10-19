BM – lunes 19 de octubre

ALUMNOS Y DOCENTES DE ESCUELAS RURALES DE CACHARÍ VALORAN SITIOS HISTÓRICOS DE NUESTRA CIUDAD El intendente Fabián Blanstein agradece profundamente la visita que llevó a cabo el pasado viernes un importante grupo de alumnos, alumnas, docentes y padres de las escuelas rurales de la vecina localidad de Cacharí (partido de Azul), quienes bajo la coordinación de la Dirección de Turismo, arribaron a nuestra ciudad por la mañana bien temprano y pudieron disfrutar de una linda jornada que se extendió hasta las primeras horas de la tarde. Con particular entusiasmo e interés, la delegación de más de 40 personas, integrada por niños y niñas en edades comprendidas entre los 7 y 11 años, junto al grupo de adultos que los acompañaron, visitaron primero el Jardín Botánico, luego el Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino que se encuentra ubicado en la Dirección Municipal de Cultura, para luego trasladarse al Palacio Municipal donde admiraron la belleza del Salón Rojo y su histórico piano de cola de 1906, que fuera traído a Las Flores desde Europa casi 100 años atrás y que se mantiene en impecable estado. Recorrieron también el Salón Azul, que luce con su espejo imponente, y las distintas dependencias municipales que se encuentran dentro del palacio de gobierno. Además estuvieron en la planta alta donde observaron con suma atención la infraestructura y el mobiliario del área de Modernización como del sector de Compras, Tesorería, Hacienda, Secretaría de Obras Públicas y el Salón Blanco. La recorrida guiada, incluyó también el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen que se destaca por su enorme valor histórico y que fue muy apreciado. Al mediodía, el Parque Plaza Montero fue el lugar elegido para también poder conocerlo, lugar donde almorzaron y después compartieron momentos especiales junto a Mauricio “Dibu” Saavedra, quien les habló y les mostró parte de la fauna animal que habita en el Partido de Las Flores. Sin dudas una valerosa propuesta de la comunidad educativa de las escuelas rurales de Cacharí qué, con su visita a nuestra ciudad, demostraron calidez, afecto y honraron sin dudas a los queridos sitios históricos florenses.

SE PUSO EN MARCHA LA 10ª MUESTRA DISTRITAL DE ORIENTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO La secretaria de Educación y Cultura, Prof. Silveria Giménez, participó de la Apertura de la 10.ª Muestra Distrital de Orientación para la Educación y el Trabajo (OEyT), realizada en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1. Esta nueva edición se destaca por su modalidad itinerante, orientada a descentralizar la información y facilitar el acceso a la oferta formativa del distrito. En la primera etapa, las instituciones que ofrecen Educación Superior, Formación Profesional, Formación Laboral, Escuela de Artística y Escuela de Guardavidas, visitan las escuelas secundarias para dar a conocer sus carreras, cursos y alternativas de capacitación. Asimismo, en los próximos días, las Escuelas de Nivel Secundario recorrerán los establecimientos de Nivel Primario. El objetivo es que las alumnas y alumnos que están por finalizar la Primaria conozcan de primera mano las distintas orientaciones y modalidades que ofrece la Educación Secundaria para dar continuidad a sus estudios. A través de la premisa «La OE y T va a tu escuela», la iniciativa busca fortalecer los lazos entre los diferentes niveles educativos y acompañar a los estudiantes en la construcción de su futuro académico y laboral.

GABINETE DE NEUROCIENCIA: AVANZAN LAS EVALUACIONES DE LOS DEPORTISTAS FLORENSES El neurocoach deportivo José Ribas, responsable del Gabinete de Neurociencia aplicada al Deporte, junto a su equipo de trabajo integrado por los profesores Katherine Hormaechea y Federico Lahitte, continúan trabajando intensamente con los deportistas florenses en el edificio de la ex fábrica Cattorini. El objetivo de esta importante propuesta por parte de la Secretaría de Deportes, es estimular la atención y concentración, el campo visual, el procesamiento cognitivo, la memoria y toma de decisiones. Todas las semanas los atletas tienen la posibilidad, de acuerdo a su planificación y competencia, de realizar estos trabajos con los profesionales capacitados y en breve se sumará a estos estímulos la profesora Fernanda Negrete, con el área de deporte adaptado. Días pasados formaron parte de este entrenamiento, los futbolistas Augusto Polito, Santino Kobarynka (ambos en Estudiantes de La Plata), Lucía Palacios (Argentinos Juniors), Francisco Galmes, Rodrigo Ludueña, Pedro López (los tres en Banfield), Santino Crego (Estudiantes de La Plata), Iván Curutchet (Independiente de Avellaneda) y Graciano Folini (estuvo a prueba en Estudiantes de La Plata), como así también Santino Propato San Martín (Padel), Vladimir Leone (Tenis), Agustín Cardozo y Karim Crucce (Boxeo), Benjamín Lemma González, Macarena Espinosa, Luca Branchesi, Guadalupe Valerio, Candelaria Lemma González, Valentina Perazzo Iriarte, Gonzalo Onzari, Domingo Scarpitti y Delfina Antonelli Gigena (Natación); Felicitas Taraborelli, Catalina Paulé, Malena Peyré, Lucía Queijeiro y Alfonso Mosquera (Hockey), Antonia Córdoba, Celina Etcheto, Clarita Abraham y Clara Coronel (Vóley), Juan Ignacio Cáceres, Francisca Abrego y Jacinto Torres Díaz (Canotaje) y Felisa Jacquet (Patín Artístico).

About The Author