La Buena Noticia: hito espacial de la Educación Pública Argentina

El USAT-1 representa un verdadero hito histórico, ya que es el primer satélite CubeSat universitario de formato 3U

diseñado, desarrollado y construido íntegramente en Argentina por la comunidad de la Universidad Nacional de La

Plata (UNLP). El nanosatélite fue lanzado con éxito al espacio el pasado 1 de octubre de 2026 a bordo de un cohete

Falcon 9 de SpaceX, despegando desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, Estados Unidos.

Características Técnicas y Dimensiones

• Formato CubeSat 3U: Se trata de un nanosatélite compacto estructurado en tres unidades modulares, con unas

dimensiones aproximadas de 10x10x34 centímetros y un peso cercano a los 3 a 4 kilogramos.

• Componentes nacionales: El diseño y ensamblaje electrónico se ejecutó a través del Centro Tecnológico

Aeroespacial (CTA) y el Grupo de Sistemas Ecológicos y Nutrición y Tecnología (SENyT) de la Facultad de

Ingeniería de la UNLP. Contó, además, con la colaboración de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)

para el desarrollo de los paneles solares y del IAR (Instituto Argentino de Radioastronomía) para los ensayos de

radiofrecuencia.

Misión Científica en Órbita

El USAT-1 se encuentra orbitando la Tierra con dos objetivos principales:

1. Estudio de la atmósfera y suelo: Utiliza un receptor GPS/GNSS multiantena de vanguardia para realizar tareas

de radioocultación (lo que permite medir variables críticas como la presión, temperatura y humedad atmosférica) y

reflectometría (útil para determinar la humedad de los suelos y realizar mediciones de altimetría).

2. Validación tecnológica: Pone a prueba en las complejas condiciones del espacio los sistemas de software,

baterías de litio y componentes de manufactura e ingeniería local.

Eficiencia de Costos y Soberanía

La optimización de los recursos por parte de los científicos argentinos permitió que el desarrollo del satélite

demandara una inversión de 70.000 dólares en materiales y bcas, financiados con recursos propios generados por

la UNLP mediante transferencia tecnológica. Esta cifra es excepcionalmente baja si se la compara con los 200.000

dólares que promedia un aparato similar en el mercado internacional. Por su parte, el lanzamiento costó 100.000

dólares, cofinanciado entre la propia universidad y subsidios de investigación nacionales. El éxito rotundo del USAT-1 no termina en su puesta en órbita. Los datos recolectados y la experiencia acumulada

por el equipo de profesionales y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP ya están siendo utilizados como

la base tecnológica para delinear los próximos pasos: la misión de continuidad USAT-2 y la integración en el proyecto

del microsatélite ATENEA en conjunto con la CONAE.

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