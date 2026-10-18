Azul: vecinos autoconvocados colocaron un pasacalle contra el peaje en la ruta 3

Ayer sábado integrantes de Vecinos Autoconvocados de Azul colocaron un pasacalle en el kilómetro 290 de la Ruta Nacional Nº 3 para manifestar su rechazo a la instalación de un peaje en ese sector. El cartel lleva la inscripción «NO al peaje km 290» y busca visibilizar el reclamo de los azuleños frente a la posible implementación de la medida, prevista en la concesión cedida por Vialidad Nacional a la empresa Corresur en julio. Los Vecinos Autocovnocados -quienes demandan la construcción de una autovía-, junto a Estrellas Amarillas, hicieron pública esta postura reiteradas veces en el vecino distrito. Además, en el mismo sentido se pronunciaron en junio -antes del inicio de la concesión- los vecinos de Cacharí quienes hicieron una volanteada sobre la ruta y el mes pasado en el HCD de Azul que solicitó a la empresa concesionaria el corrimiento de la cabina. Cabe recordar que la concesión dictada por Vialidad Nacional prevé la colocación de dos cabinas de peajes en el distrito de Azul: uno en el km 290 y otro en el km 380, cerca de Cacharí, ambos sobre la ruta 3. En la misma traza se sumarían puestos de cobro en las localidad de Gorchs, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

Fuente: Noticias de Azul

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