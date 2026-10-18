Karim Crucce estuvo de diez y sigue siendo campeón argentino

Volvió a ganar por nockaut efectivo en el primer round, esta vez ante Ariel Bracamonte, un rival cuarenta kilos más pesado que el boxeador de Las Flores. En el combate, que se realizó anoche en la Federación Argentina de Box, y en donde se puso en juego el cinturón nacional de peso completo, el joven pugilista florense, no solo mantuvo su invicto en 10 peleas, sino que también logró su novena victoria en el primer asalto.

Por Flavio Iacomini

Palmarés inmaculado el de Karim Crucce, qué al filo de la medianoche del 17 de octubre, en Castro Barros 75, sede de la FAB, consiguió elevar su récord a 10 peleas consecutivas, todas por la vía rápida.

Ariel Bracamonte, nacido en San Martin Provincia de Buenos Aires, pero radicado actualmente en Córdoba, con su humanidad de 142 kilos, cayó pesadamente al piso del ring side porteño, tras la andanada de golpes de izquierda y de derecha que le propinó el pibe de Las Flores, que con su nueva victoria retuvo el cinturón argentino de la divisional de mayor peso.

Karim Crucce, con su padre Javier en él rincón, estuvo acompañado por varios florenses que acudieron a presenciar el espectáculo boxístico que además fue seguido por el canal de Televisión T y C Sport, que en directo se encargó de transmitir el combate donde se observó como el hijo del ex Golden Boy dominó claramente las acciones de principio a fin. A través de las cámaras de TV, se pudo apreciar la figura del intendente Fabián Blasntein, del Presidente del Concejo Deliberante Fernando Muñiz y del Secretario de Deportes Favio Folini, quienes también acudieron a presenciar la velada.

Si bien en la escudería Crucce existió cierta preocupación previa por la experiencia de Bracamonte, que había sido campeón argentino y sudamericano de los pesados y por la gran diferencia de kilos en favor del radicado en la provincia mediterránea, el boxeador de nuestra ciudad, disipó prontamente todo tipo de dudas con la potencia de sus puños.

En el festejo, el juvenil boxeador de Las Flores, mostró su alegría y ante las entrevistas, exhibió seguridad de lo que persigue en su carrera de cara a lo que se avizora como un prospero futuro.

Imagen: Boxeo de Primera

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