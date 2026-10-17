Boxeo: Karim Crücce expone su título ante el experimentado Ariel Bracamonte

Este sábado habrá acción bien pesada en el Estadio de la Federación Argentina de Box con uno de los cruces más esperado del ámbito local: el florense Karim Crücce (9-0-0, 9KOs) ante Ariel Bracamonte (15-13-0, 9KOs) por el título Argentino de peso completo que ostenta el púgil de Las Flores de 20 años. En la ceremonia de pesaje que tuvo lugar ayer viernes, Karim acusó en la balanza 103,350kg. mientras que su rival marcó 143kg. «La verdad es que a Bracamonte lo tengo bastante visto. Empecé a boxear de chico y siempre seguí la categoría pesado. Sabía que iba a estar en el profesionalismo en esta categoría, así que siempre miré a los primeros del ranking y a los campeones argentinos y sudamericanos de los pesados. Lo conozco bastante bien y, obviamente, para esta pelea lo estudié un poco más. Con mi equipo nos imaginamos victoriosos, obviamente. Siempre trabajamos para conseguir el mejor resultado, pero son peleas y la categoría es complicada». ¡Exitos Karim!.

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