Concejo Deliberante: pasó una nueva sesión ordinaria

El pasado jueves 15 de octubre se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante, encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y con la presencia de la totalidad de los concejales que integran los distintos bloques políticos. En primera instancia, se tomó juramento al Prof. Bruno Cáceres, quien ocupó la banca en reemplazo de la concejala Guillermina Gómez, del bloque Adelante Las Flores, quien se encuentra en uso de licencia transitoria. Posteriormente, se dio tratamiento a los distintos proyectos incluidos en el Orden del Día. Entre ellos, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza N.º 250, presentado por el bloque Todos por Las Flores, que establece la imposición del nombre Victoria “Vitu” Falasco a la cancha municipal de hockey. Asimismo, mediante un Proyecto de Decreto, el Cuerpo Legislativo realizó un reconocimiento al Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo de destacar el aporte y la labor de las mujeres en el ámbito rural. De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante continuó desarrollando su labor legislativa, dando tratamiento a iniciativas y temas de interés para la comunidad.