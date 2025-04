Corazones Rodantes en centro-américa: “Lo que buscamos es que la vida nos sorprenda…”

Como deteniendo el almanaque, la familia Pees – Campos decidieron, unir Las Flores – Alaska, travesía que en su inicio iba tomar 7 meses de viajes, aventuras, vivencias con otras culturas, pero ante la gran propuesta de lo vivido, ahora la pareja y con su familia Cata y Feli, quieren dosificar mas el trayecto ante tremenda conquista emocional que da el gran evento a sus vidas…”

“Acá estamos en Panamá muy bien…Estamos entusiasmados. Nos gustan los paisajes, historias, museos y conocer historias de cada lugar, fuimos al monumento de Shakira en Colombia. Lo más lindo es la gente que conocemos y compartimos un montón de cosas desde un almuerzo, merienda, cena y probamos comidas típicas. Las arepas, chicharrón de pollo, tortillas, sopa de gallina, probamos hormigas culonas que son muy crujientes tienen mucha proteína, son muy ricas. Nos la hizo probar un amigo de Bogotá…” Decían al unísono Majo, Cata y Feli.

Por otro lado, Pedro quien comanda el camper, nos contaba:

“Con el manejo andamos muy bien, con normas distintas, pero bien. Lo más complicado fue cuando pasamos Perú que cayó mucha lluvia y había mucho barro y desprendimientos, había que andar con mucho cuidado. Fue uno de los cruces más riesgosos, comparando con Argentina nosotros tenemos un tránsito un poco más ordenado, las rutas se ponen complicadas de noche porque en Colombia pueden estar las guerrillas, igual es un país divino, no nos cruzamos con ningún episodio raro. Igual la gente nos trató muy bien, en esos momentos de lluvia en Colombia estuvimos mucho tiempo parados porque se desmoronó parte de la panamericana…Comentaba.

Sobre el tiempo de viaje:

“Ya llevamos tres meses y vamos día a día, vamos andando nomás, tenemos un tiempo de viaje para no excedernos, pero para no perdemos lugares vamos armando un cronograma día a día, el plan es de siete meses. Ahora Centroamérica es rápido porque hay países que son chicos pero hay lugares que no pensábamos conocer, paramos 11 días en un solo lugar hasta que podíamos seguir viaje. Lo que buscamos es que la vida nos sorprenda sin programar demasiado.

La Familia recientemente llegada a Panamá, tuvieron que sortear el famoso Tapón de Daríen, un espacio de varios kilómetros de selva impenetrable, para esto, tuvieron que embarcar el transporte y tomar un avión hasta Panamá: “Ayer a la tarde llegamos a Panamá, el 19 dejamos la camioneta en Cartagena, porque fue mejor de lo que pensábamos con lugares increíbles y personas que conocemos. Extrañamos, pero estamos viviendo una gran aventura…Con la telefonía tenemos WIFI satelital y vamos 24 horas comunicados, cuando hacemos una excursión sin camioneta no tenemos señal…” Comentaban Pedro y Majo.

