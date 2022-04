Corsolandia lanza bono socio contribuyente

En la mañana de El Periodístico, hablamos con Mabel Garcia Pta de Corsolandia, una institución que ha pasado por varios vaivenes en las ultimas ediciones. Con gran entusiamo, Mabel contaba: Lanzamos un bono «socio contribuyente» para generar una asociación para tener bien armado y de manera formal una comisión fuerte para la realización del evento. La verdad que no tenía socios Corsolandia e iniciamos una campaña muy accesible que se puede pagar en una o dos veces para que el próximo año se pueda llamar a esos socios y formar una comisión y sacar adelante nuevamente a Corsolandia que es una fiesta no sólo local sino de alrededores. Está insertado en el corazón de los florenses. La gente de la zona nos admira por éste carnaval infantil. Hay que reivindicar todo esto sin dudas. Mostrar a los chicos lo que saben hacer, uno ve que se trabaja en familia para presentar ese disfraz, esa carroza, es algo que no podemos perder bajo ningún punto de vista, fue de generación en generación, se ha transmitido en nuestra cultura. Yo sólo soy la cara visible pero trabajamos todo a la par, tratar de que el año que viene se haga, este año nos avisaron 15 días antes, y todos sabemos que la gente se prepara con mucho tiempo, es mucho sacrificio hacer una carroza o traje, ya tenemos hasta la fecha para el 2023, por eso lo primero que hicimos fue hacer esa campaña de socios y lo que también es urgente es hacer la personaría jurídica para que cuando entre dinero poder depositarlo en el banco a nombre de Corsolandia. Dejarlo todo encaminado, seguir adelante y nunca bajar el nivel. Vamos a tratar en distintos eventos de estar con Corsolandia presente, hacer algo en vacaciones de invierno para ir juntando fondos, hay muchos gastos que cuando esté la campaña van a poder ver todo lo que se hace, también iniciamos un libro de actas para que se vea lo que hacemos, hacerlo bien transparente. Mantenerlo y avivarlo más. El bono sale 500 pesos anual o dos cuotas de 250. Las fechas serán 5, 6 11, 12 y 13 de febrero y se realizará en San Martín, donde se inició.

ENTREVISTA A MABEL GARCIA

