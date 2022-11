Covid 19 en Provincia de Buenos Aires: Recomiendan volver a usar barbijos en lugares cerrados

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, recomendó ayer martes que, ante el incremento de casos de Covid 19, se vuelva a utilizar barbijos en lugares cerrados y completar esquemas de vacunación. El funcionario advirtió, además, que está llegando a la Argentina la variante del coronavirus que provocó rebrotes en Europa. “Tenemos un aumento de los casos, sin tantas internaciones. Siguen bajando las internaciones”, señaló el ministro. No obstante, advirtió por el aumento en la positividad de los testeos y pidió que las personas completen el esquema de vacunación. “En términos generales es baja la proporción de mayores de 50 años que se ha dado la cuarta dosis, debe ser el 30%”, dijo el funcionario en diálogo con radio Urbana Play. Con relación a aquellas acciones preventivas que sí pueden y deben aplicarse para evitar la proliferación del virus, recordó: “Si uno está enfermo, no ir a trabajar o a la escuela, porque va a contagiar a otros. Después, ventilación y aislamiento. Eso es lo más importante”. Y agregó: “Personalmente, yo lo que recomiendo es que si uno va a un lugar cerrado o que le genera alguna desconfianza y se siente más seguro usando barbijo, que lo use”. Kreplak, en línea con lo que planteó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, insistió en la necesidad de inocular a la población y recordó que, al menos en Buenos Aires, no es necesario sacar turno para vacunarse. “En la página del Ministerio de Salud está el listado de vacunatorios”, apuntó.

