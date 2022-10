Cristian Abraham, titular de ANSES Las Flores sobre el IFE 5: «Aún no hay nada oficial»

Días pasados el gobierno nacional informó que se estaría preparando un nuevo Refuerzo de Ingresos o IFE 5 para los sectores más vulnerables. Debido a numerosas consultas de nuestros lectores y oyentes, la 91.5 consultó este miércoles al jefe de la oficina local de ANSES, Cristian Abraham. «Oficialmente aún no hay confirmación al respecto. Cuando se haga oficial el anuncio se dará a conocer en su momento», sostuvo. Abraham dijo que «creo que los medios nacionales se apresuraron en difundir la noticia cuando aún el gobierno no brindó mayores detalles. Lo que sí pedimos es que no den a nadie datos personales, ni número de cuenta en el banco y mucho menos claves». Si bien todavía no está disponible la información sobre cómo anotarse al IFE 5, se espera que el método de inscripción sea similar a los demás bonos otorgados por la ANSES.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram