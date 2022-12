Cuenta regresiva para el 2do encuentro chamamecero

Después del exitoso evento en el mes de Septiembre, mañana sábado a partir de las 21 hs. se dará en la Asociación Juvenil Barrio Traut, el 2do evento dedicado a la música del litoral.

“Lo poquito que nos queda haciéndolo de la mejor manera, ayer estuvimos en la sede del Barrio Traut, nos atendieron muy bien el Sr. José Rafeca, quedan muy poquitas reservas, ayer tuvimos la satisfacción de gente que viene de muy lejos, también gente que quería pasar la noche de Ayacucho, eso nos dio de alguna manera la dimensión que este festival podía llegar a tener, seguimos con los últimos detalles. Hay mucha gente con ganas de colaborar y ayudar, ya hemos acomodado prácticamente todo aunque vamos ir haciendo todo sobre la marcha en las últimas horas porque hay un gran baile popular esta noche de la 2001. Luego de setiembre las repercusiones fueron notables, muchísimas, la gente que no fue por diferentes motivos se quedó con muchas ganas de venir. Charlamos con mucha gente que por la pandemia no volvió a salir y la primera vez que lo hicieron fueron al primer encuentro, lo bueno fue el boca a boca. Quienes vinieron la pasaron muy lindo y eso fue la repercusión y a pedido de ellos estaremos con el segundo despidiendo el año. Tenemos la suerte de contar con lindos números musicales, Damián Cardozo es el único que repite porque es el padrino del festival y cerrará la noche. Hay que reconocer que en setiembre fue en La Tacuara quien hizo temblar el piso, recibió una gran ovación y se merece cerrar el evento….” Sobre los valores, dijo: “ El precio es muy popular tenemos que tratar de hacer cosas en tiempos muy complicados, la idea es que venga toda la familia, no sólo algunos, no queremos ni seleccionar ni discriminar, cuando pasamos los mil pesos la gente lo piensa y por ahí algún miembro de la familia se tiene que quedar porque no alcanza, la parte de la parrilla tuvo que modificarse por obligación, pero las entradas mientras lo podemos mantener lo haremos, tenemos que lograr el cupo de gente para solventar los gastos, la vez pasada, la gente se fue muy contenta con ganas de más. Todo está hecho acá en Las Flores, hasta la impresión de los vales, lo descartable, que quede en el circuito, a partir de las 21hs, desde temprano empezaremos. El Padre Martin bendecirá la imagen de la Virgen de Itati , también nos va a acompañar el Sr. intendente. Dijo.

ENTREVISTA COMPLETA A DANIEL COUSELO

