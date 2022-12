FM ALPHA EN TANDIL: Reclamo de docentes municipales por bajo reconocimiento

Jardines maternales se manifestaron en el municipio por reclamo salarial… “los docentes municipales a la espera que nos atiendan y reciban, es el tema sueldos, no están reconocidos como docentes cobran, como administrativas pero son docentes, un sueldo magro de 53 mil sin reconocimiento por su función, nos comentaba Claudia Ledesma referente de ATE. “Tenemos compañía de La Plata, Azul, Olavarría, Ayacucho apoyando el reclamo, tenemos entendido que el intendente no está, pero alguien tiene que hacerse cargo del reclamo, precisamos una voluntad….Son 60 trabajadoras mujeres, tenemos organizadas 22 en ATE, con representación mayoritaria en el sector, no alcanza para la discusión paritaria que lo tiene el Sindicato municipal, pero sí nos dan lo sectorial,…Por otro dijo: “el sindicato logró un bono especial de 30 mil en dos cuotas pero no alcanza para sueldos de 53 mil pesos. Remarcaba Ledesma.

Posteriormente, medios locales informaban que fueron atendidos por altos funcionarios del municipio, manifestándole que están elaborando una nueva propuesta junto al gremio de los trabajadores municipales.

ENTREVISTA EN EL LUGAR A CLAUDIA LEDESMA

