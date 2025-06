Persevera y triunfarás: Martín Acosta el ambientalista de Tapalqué que lucha contra la desidia

Desde hace años, este medio sigue el reclamo de varios vecinos de Tapalqué ante la contaminación que sufre el mismo por el drenaje de desechos cloacales y lixiviados de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Coopelectric (Olavarría), las cárceles 2, 27 y 38 de Sierra Chica, y el Relleno Sanitario. Por otro lado, calificó de estafa lo que hace el municipio de Tapalqué vendiendo el Parque termal, cuando es agua calentada por una caldera y a veces asistida por los bomberos.

En la mañana del jueves, conversamos con Martín Acosta, el ambientalista que, sin pelos en la lengua, arremete contra las autoridades y sin desvanecimiento ante la perezosa justicia.

“Es una lucha sin cuartel, en realidad no tenemos nada, es la lucha de David contra Goliat, pero siempre gana Goliat. No vamos a abandonar la lucha, tendremos fe hasta lograr los resultados que todos esperamos…El informe de un diario de Olavarría fue muy completo porque se hizo toda una reseña pasando por todos los factores. Con respecto a lo que decía el periodista hay funcionarios que están de un lado y del otro como el jefe de bomberos que además es el jefe de la planta depuradora de Olavarría, como jefe de bomberos debería denunciar la contaminación y no lo hace, hay un pacto de convivencia…El tema es que la lucha no se olvide. Ahora la causa está estancada y a través de los abogados de la fundación que nos asesora nos preparó una medida cautelar donde se le pide al juez el cese inmediato de la contaminación del arroyo además de pericias urgentes para identificar los responsables como la planta depuradora, los complejos penitenciarios y se suspenda toda la descarga de elementos líquidos…” Contaba Martín. Mas, adelante: “Esto es tremendo porque un grupo de vecinos que intenta sanear la lucha nos dan la espalda, no tenemos respuesta de nadie. Si no tuviéramos fe habríamos abandonado la lucha…A nivel provincial se presentó a través de una legisladora que llegó a Olavarría, hicieron algún informe, pero quedó todo flotando. Creo que la decadencia de políticos hace que pase esto. Ellos tienen que trabajar en ese sentido y no lo hacen, todos tienen sus intereses y privilegios y cuando se los tocas en vez de accionar hacen la vista gorda…La política está para brindar soluciones hacia los vecinos, cuando están en campaña todos dan las propuestas, les vamos a mandar uno por uno a los futuros candidatos, si están dispuestos a acompañar la lucha. Acá la lucha en contra el poder judicial, políticos, empresas, los únicos fiscales hoy son los medios que permiten que esto se visibilice…Mandamos a los organismos burocráticos que no hacen nada, es una vergüenza. Uno los ve como sacan publicidad o hacen un evento por el día mundial del ambiente o agua y hacen otra cosa…8 veces le pedí la renuncia a la funcionaria Angela Mungolo que hace años que está e incumple con los deberes de funcionario porque dejan que nos envenene, Tapalqué es chico y no tiene otra actividad, ella tiene que ser denunciante y no lo hace…si se hacen las cosas bien hay que clausurar el balneario como pasó en Olavarría. Acá no pasa lo mismo, no accionan, no denuncian a los responsables. Acá se mira con el ojo del rédito político.” Sobre el espacio de aguas termales, dijo: “Eso es una estafa, venden boletos para aguas termales que no lo son. Si uno busca en las redes. Para llegar a lo termal había que perforar a 800 metros, y sólo llegaron a la mitad. Pedimos las propiedades que tiene esa agua y nada. El agua se calienta por caldera, Acá no hay aguas termales, hay que decir la verdad. Así como no cuidan a la población por el agua envenenada del arroyo encima estafan a la gente con el cuento de las aguas termales, cuando se rompe la bomba la llenan con agua de bomberos. La gente ve un edificio nuevo, con vidrios espejados, todo lindo, pero no hay aguas termales, que lo vendan como agua climatizada…” remarcó

Audio completo de la entrevista a Martín Acosta.

