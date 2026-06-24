Concejal Román Caputo: “Le pedimos al hospital que en 10 días se expida si ha habido algún sub-diagnostico de hantavirus y no se expidió…”

Conversamos en “El periodístico” del día de la fecha, con el joven y Pte. del bloque de concejales de Todos por Las Flores Román Caputo. El ex presidente del CUF se refirió a todos los temas candentes tratados en el HCD, como así también algunos preocupantes del Centro Universitario Florense.

“Personalmente pensé que iba a comenzar el año más tranquilo y de a poco mi función en el HCD, pero al ser electo presidente del bloque esto toma más relevancia y en ese sentido toca muchas veces tomar el micrófono en nombre de mi bloque en cuanto a diversos temas que son muy importantes para la comunidad. Igual, sigo en proceso de formación, pero contento por el lugar que estoy ocupando…” Decía en el inicio de la entrevista el joven concejal de 26 años.

Cuando se le consultó sobre algunas reflexiones, con un grado de critica al proyecto, dijo: “Pienso que hemos abordado los temas de una manera objetiva y crítica constructiva con la gestión…por más de estar en el cargo de presidente del bloque veo que también es posible la autocrítica…No he tenido consecuencias de esto. Tanto el tema hantavirus como en el tema viviendas se ha tocado mucho en el Concejo con una relevancia muy importante, con el tema por ejemplo de recolección de hojas o residuos estuvimos trabajando con un nuevo cronograma junto al área de obras públicas… Luego de un hecho como pasó lamentablemente hace poco, salir a trabajar en el canal de 17 de octubre mientras los vecinos juntaban firmas, sabemos que no gustó mucho…En el tema viviendas, fue un hecho que debía ser trascendental para la gestión y lo fue pero de otra manera. Las autoridades de la vivienda bonaerense cometieron ese error que ya sabemos…Uno no se detiene a mirar algo tan básico como si ingresa o no una bolilla y que ocurra un error así es lamentable, ellos se vuelven a La Plata y dejan todo un problema acá…”. Sobre las ideas y proyectos para este año, comentó: “El año legislativo lo arrancamos presentando una base de campamento para el paraje Boerr…hay galpones en buen estado, pero en desuso, queremos recuperar ese espacio. También presentamos un proyecto para la atención en el corralón por la cantidad de pedidos de los vecinos…propusimos que se dé un número de reclamo tomándole todos los datos y tener una referencia a todos los reclamos que se están realizando. También con otros proyectos de ordenanza, resolución y también comunicación como por ejemplo a Zoonosis de Azul. También tuvimos cierta incertidumbre en cuanto a una reunión para saber si hubo más casos de hantavirus, cuando se pide una comunicación a nivel provincial generalmente no llega la autorización para que algún funcionario pueda llegar al HCD. Pasa con organismos como ABSA, PAMI o IOMA, al hospital le pedimos informe esperando la respuesta en 10 días, ya pasó ese tiempo y no tuvimos respuesta…El triste caso de esta vecina nos movilizó a todos y son situaciones donde quizá aprendes de cosas vinculadas a la enfermedad…de hecho hubo reuniones con el secretario de salud para conocer las desratizaciones, el plan que se hizo en octubre del año pasado y como sugerencia reforzar esa desratización…sabemos cuáles son los puntos estratégicos como por ejemplo la planta de residuos donde se ayudaron a los vecinos que viven en las cercanías con venenos…”Comentaba.

TEMA CUF

“La situación de la casa 12 en el CUF es la más complicada, en su momento allá por el 2021 pusimos una media sombra cubriendo las columnas porque hubo un desprendimiento, gracias a Dios no paso nada… Se trabajó con ingenieros y arquitectos. De hecho, hace algunos años se pensó seriamente en peligro de derrumbe, pero se hizo un informe con especialistas platenses donde descartaron un derrumbe. El Ing. Pesch que colaboró mucho y lo sigue haciendo recomendó sacar esa media sombra para ver el estado real de la columna…Uno está en disposición sin meterse en las decisiones del presidente, pero es importante dejarse ayudar ya sea por especialistas o quienes pasamos por el CUF…Hay que armar estos temas para ver si en algún momento se vende la casa o buscar otras opciones. Es importante escuchar la voz de quienes pasaron por la casa, dicen yo ahí estudie con mucha añoranza… En su momento estuvimos cerca de la reparación de la fachada cuando estaba Katopodis en la nación, y luego por un tema jurídico se frenó todo, pero hubo un aval del ministro para arreglar la fachada y la parte de afuera. Definitivamente es un tema que hay que poner sobre la mesa…”.

En el final, sobre los hechos comentaba: “Hasta que yo era presidente hacíamos muchos eventos en La Plata y la gente de Las Flores, eso tal vez no lo veía o no se enteraban acá. En algún momento hubo mucha gente en las casas y se volvía muy difícil de vivir ahí. Por esa sobrecarga de gente se hacía casi insostenible para los chicos y muchos dejaban…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AL CONCEJAL ROMÁN CAPUTO

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