«Alta Definición», el programa deportivo de la 91.5, cumplió 14 años al aire

El domingo 24 de junio de 2012 se emitía por primera vez el espacio deportivo de FM Alpha, conducido por Flavio Iacomini. Se comenzaba a disfrutar, entonces, de un programa radial dedicado íntegramente a la actividad deportiva en las diversas disciplinas existentes en la ciudad, haciendo hincapié en el fútbol con las coberturas desde exteriores siguiendo las campañas de los equipos florenses en los torneos de ascenso. Durante un tiempo, también formaron parte del equipo Fabián Díaz y Sofía Gradaschi. «Alta Definición», seguido por dirigentes, deportistas de todas las edades y oyentes en general, se emite actualmente los domingos a las 19hs. por la 91.5Mhz., en www.fmalpha.com.ar y a través de nuestra app. Felicitaciones!!

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