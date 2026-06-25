La Buena Noticia: China y su interés por los naranjos amargos de Azul

El Ingeniero Agrónomo Hernán Godoy expresó que «el artículo sobre los naranjos amargos de Azul» se publicó en el Diario El Tiempo (Azul) en marzo de 2024. Dos años después, desde una consultora de Vietnam se realizó el contacto con la Facultad de Agronomía. «Una empresa china, dedicada a la elaboración de flavonoides y de hesperidina para suplementos dietarios y suplementos medicinales, le pidió a esta consultora de Vietnam naranjas amargas para obtener flavonoides». Fue el comienzo de un contacto que podría traducirse, una vez analizadas las muestras enviadas, en un acuerdo comercial que involucraría a la totalidad de naranjos amargos de esta ciudad. Godoy, Profesor Adjunto de Fruticultura de la Facultad de Agronomía de Azul y de CAIVA, recordó que «el artículo sobre los naranjos amargos de Azul se publicó en marzo de 2024. Fue parte de una serie de notas en el medio azuleño. «En la segunda de las notas, entre los usos de los naranjos amargos, hago referencia a la obtención de algunos compuestos, entre los cuales da origen a una bebida muy nuestra, la Hesperidina. Y ese compuesto básico con el cual se forma la Hesperidina es un flavonoide, que es un compuesto que tiene aplicación en la parte medicinal, por ejemplo vinculadas al sistema circulatorio, pero en muchos otros casos también. Yo lo plantee desde el uso cotidiano que le sabía dar en la elaboración de Hesperidina», añadió. Destacó que, «precisamente, a esa nota la levantaron desde una consultora en Vietnam que se dedica a abastecer a empresas del sudeste asiático. Una empresa china, dedicada a la elaboración de flavonoides y de hesperidina para suplementos dietarios y suplementos medicinales, le pide a esta consultora de Vietnam naranjas amargas para obtener flavonoides». «En la primera búsqueda que realiza la consultora, surge esta nota de diario EL TIEMPO y, de esa manera, terminan consultando en Azul para ver la posibilidad de obtener muestras de nuestros naranjos para ver la posibilidad de ser exportados a China», explicó Godoy. En esa misma línea, observó que «es interesante cómo una nota puede tener un rebote en el otro lado del mundo e inclusive años después de haberse publicado, ya que es de marzo del 2024». Además, refirió que el CEO de la empresa EnterVietnam es Agustín Vinelli, un argentino, que «es quien realizó el contacto con nosotros en Agronomía». La ubicada en China y que, desde la consultora vietnamita, evidenció interés por los naranjos amargos, dijo Godoy, «es una fábrica muy grande. A nosotros nos contacta la consultora, que es la que hace la logística. Nos piden muestra de los naranjos para ver el contenido de flavonoide que tienen. Nosotros la disecamos en la Facultad de Agronomía de Azul, con la participación de la Municipalidad de Azul, porque se pudo tomar las muestras de los naranjos de la calle y ya viajaron a China, ya fueron despachadas, secadas y morterizadas, para su análisis». Del mismo modo, señaló que «es un buen contacto comercial y una buena posibilidad. Ellos van a tomar muestras de tres lugares de Argentina para ver cuáles les resultan más aptas. Necesitan una producción de aproximadamente 8 toneladas. Nuestras plantas no creo que lleguen a ese volumen, porque trabajan con naranjas muy chicas, muy verdes; entonces, no alcanzan a desarrollar todo su volumen y todo su peso, pero pueden ser una muy buena aplicación para las naranjas nuestras. Así que, en principio, está esa posibilidad y una vez que ellos elaboren toda la parte del análisis y si es que se despierta el interés sobre nuestras naranjas, después se hará la presentación ante la Municipalidad de Azul en la forma correcta por parte de la empresa para ver cómo poder acceder a ellas y exportarlas».

Fuente: Diario El Tiempo (Azul)

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