25 de junio de 2026

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Juan Saladino, director de Cultura: «la etapa local de los Juegos tiene variadas actividades»

3 horas atrás Fm Alpha

En pleno desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses, la 91.5 consultó al titular del Área quien repasó lo desarrollado en la sala «Hugo Mario Ianivelli». «Venimos con mucha actividad aquí en la sede propia de Cultura y el cierre el día martes en el Teatro Español con toda la parte de danzas. Venimos de presenciar las disciplinas Artes Plásticas, Fotografía y Cocina con muchos participantes». En otro orden, Saladino adelantó que «estamos pensando en el receso invernal y las propuestas para todas las edades que ya estaremos dando a conocer en los próximos días». Por último, el funcionario dijo que «la situación está difícil para realizar eventos por el poco diálogo entre el gobierno nacional y provincial. Prácticamente no se bajan fondos».

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