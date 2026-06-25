BM – jueves 25 de junio

NUEVO OPERATIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA Desde la Subsecretaria de Equipamiento y Operaciones, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se comunica que este sábado 27 de junio se realizará un nuevo Operativo Especial de Limpieza. En esta oportunidad, se ejecutará en la zona comprendida por Av. Carramasa, Av. Pte. Perón, Ruta 30 y Av. Avellaneda. Se informa a la comunidad que, como se hizo anteriormente en la zona Este, se recolectarán ramas y restos de poda, pasto, hojas, no así sobrantes domiciliarios como muebles, colchones, etcétera.

El operativo se llevará a cabo a partir de las 7 horas y se extenderá hasta las 13 horas.

JUEGOS BONAERENSES 2026 – CULTURA: FINALIZÓ CON ÉXITO LA ETAPA LOCAL DE COCINA Con variados y múltiples Platos Principales y Postres, que fueron degustados y merecieron la aprobación de los jurados, este mediodía culminó la Etapa Local de “Cocina” de los Juegos Bonaerenses edición 2026. La sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura, fue el lugar donde se exhibió la gastronomía que se destacó de sobremanera por la elaboración y el esmero puesto por los y las participantes de esta competencia clasificatoria para el regional que se disputará en el mes de agosto en la ciudad de Tapalque. Antes de la ceremonia de premiación, el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, tal como lo hizo en la jornada de ayer, agradeció la participación de los y las florenses que, con entusiasmo y actitud, año tras año validan la realización de los Juegos Bonaerenses, un clásico de participación y vinculación ciudadana, más allá de su característica competitiva. Los resultados en la fase local de Cocineros Bonaerenses fueron los siguientes:

En Plato Principal Sub 15 el primer puesto fue para Paulina Braccia, el segundo lugar quedó en poder de Martina Lujan, tercer puesto quedó en manos de Renzo Eluchans, cuarto lugar Isolina Paz y el quinto lugar Milo Oliveto.

Plato Principal Sub 18: clasificó primero Celina Miller y el segundo lugar fue para Delfina Bosco.

En Postre Sub 15 el ganador fue Renzo Eluchans, segundo puesto para Olivia Barreré, tercer lugar quedó para Maia Arredondo, cuarto puesto se lo llevó Milo Oliveto y quinto lugar fue para Martina Lujan.

Postre Sub 18: la ganadora fue Malena Mandiuk, segundo puesto para Juan Cruz Fernández, tercer puesto se lo llevó Uma Cieza, cuarto lugar quedó para Morena Solimando, quinto puesto Valentina Martinoli y el sexto lugar fue para Mia Vásquez.

En Adultos Mayores el mayor premio del Plato Principal fue para Inés Alanís.

En Postre Adultos Mayores: Adriana Soria se quedó con el primer lugar y el segundo puesto fue para Inés Alanís.

La continuidad de Juegos Bonaerenses en Cultura está programada para el día jueves con Solista vocal, Rock y Freestyle Rap en la Sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección de Cultura.

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