Torneo Pre-Federal 2026:Ferro no pudo con Oro Verde y definirá su clasificación en Saladillo

Anoche en su estadio 27 de abril igualó 0 a 0 con el equipo saladillense en un partido que terminó siendo opacado por la fractura en la tibia de un jugador visitante, un hecho que generó conmoción dentro del campo de juego. La revancha se jugará el próximo miércoles en la vecina ciudad.

(Por Flavio Iacomini)

La primera división ferroviaria finalmente no logró marcar diferencias en su condición de localía en el primer cruce de cuartos de final del torneo Pre Federal 2026.

En su estadio de las avenidas Avellaneda y Alfredo Vidal, el conjunto florense no hizo buen pie en lo futbolístico ante un planteo del conjunto de Oro Verde que logró interrumpir el circuito de mitad de cancha hacia arriba, lugar donde los ferroviarios se hacen fuertes cuando pasan los minutos.

Oro Verde, un equipo joven, de despliegue físico y con un arquero experimentado como Luis Grosso, se le plantó bien al equipo dirigido por Juan Cruz Candina, que apeló a sus intentos por las bandas para proyectar cuestiones ofensivas que fueron bien resueltas por el fondo del equipo visitante.

Si bien Oro Verde, en el primer tiempo solo tuvo una solo acción clara en ataque que resolvió muy bien el arquero Pablo Abrego al tapar un remate de Maximiliano Marín, en la etapa complementaria la visita no sufrió demasiada zozobra.

Esta vez, los embates ferroviarios no fueron claros y a pesar de la buena tarea del delantero Enzo Castro, que en su función de pivot ganó varias veces al tirarse hacia los costados, Ferro estuvo irresoluto, con un Sergio Cenzano bien tomado por sus rivales y en donde también pesó el ingreso tardío de Mauro Ramos, hoy un jugador desequilibrante del futbol florense que curiosamente a menudo parte desde el banco de los suplentes.

En un encontronazo cerca del área de Oro Verde, el delantero recién ingresado Lautaro Acosta, puso fuerte y llegó a destiempo y en la acción terminó fracturado el mediocampista Tomás López del conjunto de la ciudad de Saladillo.

Luego de este momento, que generó una real conmoción en el estadio y más aun dentro del campo de juego, el partido cayó en emociones y en el juego por lo qué en el tramo final, a Ferro, ya con 10 jugadores ante la expulsión de Acosta, se le hizo más difícil llegar hacia la zona custodiada por el arquero Grosso.

El silbato del árbitro de Olavarría Nicolás Moreno, puso fin a un encuentro accidentado donde el equipo de nuestra ciudad quedó expuesto para la revancha.

El partido decisivo en búsqueda de la semifinal del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, se jugará el próximo miércoles por la noche en Saladillo.

Ferro, con toda su historia a cuestas, definirá su futuro en el certamen clasificatorio para el Federal 2026-2027.

Es importante destacar también, qué en un partido de la llave clasificatoria más próxima del torneo, anoche, en 25 de Mayo, Argentinos cayó por 2 a 1 ante Futbol Club Tres Algarrobos de Carlos Tejedor.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Santiago Magno, Alexio Aguirre, Iván Lozano, Iván Garcete, Luis Peón, Enzo Castro, Emmanuel Tus, Jorge Coria, Estanislao Iglesias, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Martín Araujo, Gianfranco Manrique, Enzo Molina, Lucas Valdéz, Mauro Ramos, Lautaro Acosta. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de Campo: Martín Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce.

Oro Verde: Luis Grosso, Tomás Bosolazco, Jesús Mendoza, Augusto Alegre, Simón Rojas, Franco Medina, Tomás López, Felipe Albo, Maximiliano Marín, Leonardo Reinoso, Gonzalo Leinen. Relevos: Vicente Valea, Thiago Antunez, Lucas Tolosa, Gonzalo Machi, Marcos Bianchi, Manuel Reinoso, Thiago Medina. D.T: Facundo Turina.

Arbitro: Nicolás Moreno. Líneas: Emiliano Peralta y Franco Rojas de la ciudad de Olavarría.

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