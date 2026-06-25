Corte programado de energía este sábado

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que este sábado 27 de junio de 8:30 a 12:30hs. se realizará un corte de energía eléctrica para llevar a cabo tareas de mantenimiento y poda en líneas de media tensión.

Zona afectada:

– Línea Pardo/Dr. Harosteguy desde la Escuela Agraria inclusive La interrupción del servicio se debe a la ejecución de tareas de mantenimiento y reestructuración en líneas de Media Tensión, trabajos necesarios para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico. Para mayor información los asociados pueden acercarse al sector de Redes ubicado Avda. Carmen y Pellegrini o comunicarse al (2244)-442063. La tarea será suspendida en caso de lluvia.

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