Rocío Fuentes Pta. de la AJBT: “Los fundadores empezaron juntando fondos para las camisetas y terminaron comprando un terreno…”

La joven presidenta de la Institución emblema del Barrio Traut, visitó los estudios de LA RADIO, habló con Ernesto “chino” Varela repasando un poco la historia, ya que, en septiembre de este año, cumplen 40 años. Por otro lado, también Rocio se refirió sobre la realidad que esta pasando el club y los proyectos que tienen a futuro.

“La institución como todas está complicada por la situación económica, porque por más que haya ganas de hacer cosas esa parte nos frena un montón…” expresaba en el inicio de la entrevista.

Sobre la capacidad en las instalaciones y las ideas sobre el aniversario, dijo: “400 personas es la capacidad y en septiembre cumplimos 40 años. Para esa fecha queremos hacer algo lindo y emotivo en homenaje a quienes comenzaron con toda esta historia de nuestro club. Hablando con los fundadores nos contaban que una vez estaban juntando plata para las camisetas, pero finalmente optaron por adquirir un terreno y construir un lugar, así comenzó todo…Uno está de paso en las Comisiones y queremos entonces hacer algo lindo para ellos. Bailes no estamos haciendo mucho, conlleva económicamente un gasto importante y no se sabe si se puede recuperar o no. Por el momento tercerizamos esos eventos, alquilamos el salón. En el verano por ahí nos animamos a hacer algo nosotros…En el fútbol estamos en todas las categorías, ya llevamos 4 años de la escuelita jardín que es el semillero del club. Ahora estamos en el proyecto de armar un Sub-15 femenino que lo propuso la Liga a los clubes. Estamos incentivando a que las chicas del barrio que se sumen…” sobre el criterio de armar alguna sub comisión de apoyo, dijo: “La iniciativa para una Sub comisión de Padres está, hay que animarse y romper esos miedos que por ahí se puede tener, queremos que el club tenga un uso continuo y con distintos tipos de eventos, el fin de semana que pasó hubo un desfile que estuvo muy bueno, era algo que sirvió para abrir el club para aquellos que no lo conocen…En vacaciones de invierno programamos un baby fútbol dentro de la sede y esperemos tener éxito. Hace un par de semanas también hicimos un encuentro de fútbol en el predio de Cruz Marqués, hay que hacerle mucho todavía, también pudimos terminar un baño con mucho esfuerzo…”

Sobre la salida a la calle de algún bono contribución y contacto municipal, dijo: “No tenemos ningún bono en la calle, vamos por ello próximamente, a nivel municipal el contacto está, hay un convenio que está en marcha en donde le damos la placita que se hizo y ellos nos empezaron a edificar algo en el predio, se ha complicado ahora por otras tareas que el municipio tiene con las máquinas en el campo por las inundaciones que hubo…es primordial abrir el club a otros deportes como el vóley que tenemos desde hace dos años con chicos y chicas. La idea es arraigar otras actividades como hubo algún tiempo, hay gimnasia funcional, la idea es que estemos abierto permanentemente…Otro gran propósito es nuestro predio, somos el único club que no tiene cancha propia. En frente del frigorífico viejo tenemos un espacio donde los chicos entrenan. Está marcada la cancha grande con arcos. Pusimos unos postes de luz, estamos en proceso de adquirir otras columnas. Pero no es fácil porque son millones. El fútbol conlleva mucho, el torneo de liga, aunque no lo parezca es mucho esfuerzo…” Remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A ROCÍO FUENTES.

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