Biblioteca Popular «25 de Mayo»: este viernes expone Eduardo Dubor

Este viernes 26 de junio a las 18:30hs. en la Biblioteca Popular «25 de Mayo», el fotógrafo Eduardo Dubor realizará la proyección de «Pares Sueltos» y «Mi bici» – Fotografías para una Conversación. La propuesta de este encuentro, con entrada gratuita, es compartir imágenes y palabras en dos secuencias en fotos que hilvanan momentos y experiencias en su hacer artístico. «Los esperamos y agradecemos puntualidad para participar de la proyección», indica la nota llegada a nuestra redacción.

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