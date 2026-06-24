En busca de la semifinal del Pre-Federal 2026

Ferrocarril Roca recibe esta noche 20:30hs. en su estadio a Oro Verde de Saladillo. Presentará un equipo ofensivo ante un equipo saladillense que terminó primero en su grupo y que marcha invicto tras haber dejado en el camino a El Taladro de las Flores y a Alumni de 25 de Mayo. Se espera un gran marco de público.

(Por Flavio Iacomini)

Ferrocarril Roca le tirará con artillería pesada a Oro Verde en el primer partido de cuartos de final del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, clasificatorio para el Federal del Interior 2026-2027.

Con todos sus titulares y relevos de buen nivel, el equipo de Las Flores se la jugará ante su público en una noche fresca pero seguramente colorida debido a que el equipo saladillense llegará acompañado de su ruidosa hinchada que lo acompaña en cada reducto donde juega.

Los del barrio de “La Falucho”, cuentan con un plantel joven pero con ganas debido a que es la primera vez que este club de un barrio popular de la vecina ciudad ingresa en un torneo superior al de su liga de origen.

Por su parte Ferrocarril Roca, motivado por su agónica clasificación a esta nueva instancia y por su gran victoria por 3 a 0 ante El Taladro en la primera final del torneo local, ya recuperó a Emmanuel Tus y al delantero Lautaro Acosta de sus respectivas lesiones como así también a Sergio Cenzano que cumplió su fecha de suspensión, por lo que su entrenador Juan Cruz Candina ya cuenta con toda su plantilla completa para poder buscar la victoria en su condición de localía.

La llave de cuartos de final, se completará el próximo miércoles 1 de julio cuando Ferro deberá viajar a jugar la revancha a Saladillo al estadio «Faustino Prospiti Mieres».

La fecha de cuartos de final del torneo Pre Federal esta noche tendrá otros tres encuentros: Argentinos de 25 de Mayo recibirá a Futbol Club Tres Algarrobos de Carlos Tejedor, Ministerio en Necochea jugará ante Defensores de Valeria del Mar y Ferrocarril Oeste de Dolores se cruzará en su casa ante Ferroviarios de Balcarce.

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