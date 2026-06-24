24 de junio de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

2 horas atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 26 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque LLA elevará un Proyecto de Ordenanza sobre unificación y modificación ordenamiento habilitaciones comerciales minimercados, supermercados e hipermercados. Por su parte, el Bloque TxLF solicitará informe sobre varios puntos obras en la casa histórica Dr. Harosteguy. Entre los Proyectos de Resolución, el Bloque Adelante Las Flores pedirá la colocación de señalización vial vertical «Prohibido Girar a la Izquierda» en Avda. Carmen y Pueyrredón. Por último, vecinos solicitarán la Banca Abierta tema sorteo viviendas.

Sesion 25 de junio (4)

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