24 de junio de 2026

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Futurtel informa: culminaron las tareas programadas

5 horas atrás Fm Alpha

Informamos a nuestros asociados que las tareas programadas realizadas durante la mañana de hoy fueron concluidas con éxito. Las pruebas efectuadas permiten verificar el funcionamiento de los enlaces de conectividad y obtener información clave para continuar trabajando en la optimización del servicio y la adecuación del ancho de banda, con el objetivo de seguir mejorando la calidad del servicio brindado. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los asociados durante el desarrollo de estas tareas.

Futurtel
Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

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