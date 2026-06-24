Futurtel informa: culminaron las tareas programadas

Informamos a nuestros asociados que las tareas programadas realizadas durante la mañana de hoy fueron concluidas con éxito. Las pruebas efectuadas permiten verificar el funcionamiento de los enlaces de conectividad y obtener información clave para continuar trabajando en la optimización del servicio y la adecuación del ancho de banda, con el objetivo de seguir mejorando la calidad del servicio brindado. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los asociados durante el desarrollo de estas tareas.

Futurtel

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

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