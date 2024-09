Culturismo: Valentín Camigliere, campeón de la Copa «Excalibur» 2024

El culturista florense, radicado en la ciudad de La Plata, obtuvo este domingo el primer puesto en la categoría Open hasta 80kg. El certamen tuvo lugar en el Teatro Devoto de la ciudad de Buenos Aires. «En un nuevo año, una nueva categoría, un nuevo desafío. Se logró lo mas importante (que en un principio era estar a la altura y se terminó ganando). Me sentí cómodo en este nuevo nivel y condición. Contento por todo lo que se viene trabajando, pero no conforme. Esto fue la primera parada para el objetivo principal del año. Como siempre agradecer a los que siempre me apoyan. Los que me conocen saben de donde vengo. Y su ayuda es un impulso muy grande para mí», afirmó Valentín en sus redes sociales. ¡Felicitaciones!.

