Damián Pellejero: «Ahora estoy jugando el partido de la cooperadora del hospital…»

Después de todo el folklore que genera un cambio en la dirección del mayor efector en salud de Las Flores, hablamos con el presidente de la cooperadora del hospital Damián Pellejero.

«Ya hemos mantenido encuentros con los nuevos directivos y charlando sobre los objetivos de la cooperadora, el Dr. Tibiletti conoce el hospital, ya ha estado ahí antes, la relación es similar, un contacto de ida y vuelta. La necesidad día a día hace que aparezca la cooperadora. Lo urgente lo resolvemos nosotros, la idea es continuar con lo que está en marcha, la ampliación del laboratorio, no olvidemos que es un hospital de 12 mil metros cuadrados y hay poco personal de mantenimiento, la obra estuvo paralizada y vimos gente de afuera par seguir adelante. Lo más importante es ver las obras realizadas, estamos cerca del final de obra, algo más se hará con personal de mantenimiento del hospital, creemos que se inaugurará pronto, es una obra de 34 me cuadrados..» Por otro lado decía: «Habíamos comenzado sobra la Avda, Carramaza con un galpón de 200 m2 que va a quedar maravilloso, se hará licitación para la compra de materiales y nosotros colaboraremos con la mano de obra, hoy se puede ver la estructura. Económicamente no tenemos aún los fondos para hacer frente a semejante obra, no olvidemos que son tres obras a la vez, la casa del bono, el laboratorio y el galpón..» sobre el ambiente que ha dejado el traspaso de la dirección, expresó: «En las reuniones con el intendente siempre participaba el Dr. Tibiletti, él ha tenido un excelente trato con el Dr. Alejandro, siempre mostramos los números y él conocía la dinámica y el aporte, el valora el esfuerzo de la cooperadora, si no existiera habría cosas que se tendrían que dejar de hacer. Ellos están enfocados en cómo se mejora la calidad de atención en la salud, tratando de traer nuevos profesionales, que es un tema complicado pese a que están en esfuerzos permanentes, si hay alguno de otro lugar no es fácil, por sobre el sueldo de la provincia tendrían literalmente que matarse con guardias en el hospital para tener un sueldo más o menos acorde…» En otro párrafo, agregó: Sobre la atención en el hospital internamente, lo vivo personalmente por cuestiones familiares, sé que la atención y es excelente, el tema es la guardia, aquellos que aguardan horas y eso puede ser comprensible. No hay capacidad para evacuar tantas urgencias. La urgencia se atiende con dinámica y rapidez, vemos a través de las redes gente que se queja porque espera horas y no le dan respuesta, el propio director nos cuenta sobre eso. Hay pocos profesionales y atienden las urgencias a full…» sobre el bono contribución manifestó: «Hay que tener en cuenta que el bono del hospital es el que más se vende, entre 2300 más o menos la cantidad que se vende nos permite recaudar una suma importante, cabe destacar que durante la transición había que cerrar algunas cosas y aportamos 400 mil pesos al hospital, y luego vienen alguna extras el nuevo director quiere lavarle la cara al hospital, ha venido un hidro para la cooperadora hace frente y el municipio también colabora. Hay que estar siempre atento a la recaudación, los costos de ciertos profesionales suben con el proceso inflacionario…» Abocados a la recaudación continuas con eventos, Pellejero acotaba: «Estamos viendo si estamos con algunas cuestiones en mente para seguir recaudando antes de la Fiesta Criolla, ya compramos la casa del 2023, estuvimos asustados con esto del dólar, nuestros ahorros corren de atrás, tratamos de defender el dinero de la mejor forma que se puede, hay cuestiones o ideas para poder seguir recaudando para seguir con las obras en marcha, no queremos cambiar la dinámica, es una tradición el sorteo de la casa habitación, hay que mantener eso en medida que se pueda a través del tiempo. Es la mayor recaudación que tiene el hospital. Quizá en su momento fue superado por las terneras con un recaudación de 6 millones pero el mayor espaldarazo fue la venta del bono de la casa y eso no debemos perderlo. Ellos entienden el rol de la cooperadora, lo cuidan y lo defienden…» Sobre la actividad política partidaria dijo: «El año pasado hubo elecciones legislativas, pero ahora estoy jugando el partido de la cooperadora del hospital, hubo cooperadoras en su momento que estuvieron muy politizadas y mi objetivo fue bajarlo, hacemos política institucional, por eso decidí desaparecer de ese plano mientras esté en la cooperadora, y no participaré en política, mi ciclo está cumplido y terminado. Cuando uno cobra un sueldo y no se puede resolver nada, no sirve, el vecino quiere que se le resuelva el problema…» remarcaba

ENTREVISTA A DAMIAN PELLEJERO

